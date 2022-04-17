فوائده مذهلة .. طريقة عمل عصير اللوز بالحليب

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل عصير الحليب باللوز وفوائده الصحية التى تجعلك لا تستغنين عن تناوله.



المقادير



• 100 جرام لوز مطحون

• ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم

• 5 ملاعق كبيرة ماء زهر (3 للحشوة و2 للخلطة النهائية)

• علبتان من الزبادي الطبيعي

• ملعقتان كبيرتان ماء زهر

• نصف لتر حليب



طريقة التحضير



• اخلطي المكونات التالية: بالترتيب التالى اللوز المطحون ثم السكر الناعم ثم 3 ملاعق كبيرة من ماء الزهر، إلى أن تتجانس هذه المكونات مع بعضها البعض وتغطى حوالى ساعة.



• ضعي هذا الخليط المتجانس فى الخلاط ومن ثم يضاف إلى الزبادي الطبيعي وملعقتان من ماء الزهر ونصف لتر من الحليب، ويخلط بشكل جيد.



فوائد عصير الحليب باللوز



• ينصح الكثير من الأطباء أغلب النساء الحوامل والمرضعات باستهلاك عصير الحليب باللوز، فقد يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد الجنين على النمو.

• يعاني الكثير من الصائمين من الأرق في رمضان،عليهم بشرب عصير اللوز فهو علاج جيد للأرق.

• يساعد عصير اللوز على تقوية عضلة القلب.