فوائده مذهلة .. طريقة عمل عصير اللوز بالحليب

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل عصير الحليب باللوز وفوائده الصحية التى تجعلك لا تستغنين عن تناوله.
المقادير
• 100 جرام لوز مطحون
• ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم
• 5 ملاعق كبيرة ماء زهر (3 للحشوة و2 للخلطة النهائية)
• علبتان من الزبادي الطبيعي
• ملعقتان كبيرتان ماء زهر
• نصف لتر حليب
طريقة التحضير
• اخلطي المكونات التالية: بالترتيب التالى اللوز المطحون ثم السكر الناعم ثم 3 ملاعق كبيرة من ماء الزهر، إلى أن تتجانس هذه المكونات مع بعضها البعض وتغطى حوالى ساعة.
• ضعي هذا الخليط المتجانس فى الخلاط ومن ثم يضاف إلى الزبادي الطبيعي وملعقتان من ماء الزهر ونصف لتر من الحليب، ويخلط بشكل جيد.
فوائد عصير الحليب باللوز
• ينصح الكثير من الأطباء أغلب النساء الحوامل والمرضعات باستهلاك عصير الحليب باللوز، فقد يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد الجنين على النمو.
• يعاني الكثير من الصائمين من الأرق في رمضان،عليهم بشرب عصير اللوز فهو علاج جيد للأرق.
• يساعد عصير اللوز على تقوية عضلة القلب.