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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائده مذهلة .. طريقة عمل عصير اللوز بالحليب

عصير اللوز
عصير اللوز

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل عصير الحليب باللوز وفوائده الصحية التى تجعلك لا تستغنين عن تناوله.

 

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المقادير


• 100 جرام لوز مطحون
• ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم
• 5 ملاعق كبيرة ماء زهر (3 للحشوة و2 للخلطة النهائية)
• علبتان من الزبادي الطبيعي
• ملعقتان كبيرتان ماء زهر
• نصف لتر حليب


طريقة التحضير


• اخلطي المكونات التالية: بالترتيب التالى اللوز المطحون ثم السكر الناعم ثم 3 ملاعق كبيرة من ماء الزهر، إلى أن تتجانس هذه المكونات مع بعضها البعض وتغطى حوالى ساعة. 


• ضعي هذا الخليط المتجانس فى الخلاط ومن ثم يضاف إلى الزبادي الطبيعي وملعقتان من ماء الزهر ونصف لتر من الحليب، ويخلط بشكل جيد. 


فوائد عصير الحليب باللوز


• ينصح الكثير من الأطباء أغلب النساء الحوامل والمرضعات باستهلاك عصير الحليب باللوز، فقد يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد الجنين على النمو. 
• يعاني الكثير من الصائمين من الأرق في رمضان،عليهم بشرب عصير اللوز فهو علاج جيد للأرق. 
• يساعد عصير اللوز على تقوية عضلة القلب.

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