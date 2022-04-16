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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 4 توابل تخفض نسبة السكر بالدم... فوائد ومحاذير شرب عصير الرمان في رمضان

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

4 توابل تخفض نسبة السكر في الدم.. القرفة أبرزها

مرض السكر هو  حالة يصاب فيها الشخص بمستويات عالية من الجلوكوز في الدم، وهناك نوعان رئيسيان من داء السكري، النوع الأول الذي لا ينتج فيه الجسم الأنسولين، والمصابون بداء السكري من النوع 2 لديهم مقاومة للأنسولين، مما يعني أن الجسم ينتج الأنسولين ولكنه غير قادر على استخدامه بفعالية.

دراسة: العادات اليومية مرتبطة بالخرف و الزهايمر

تشير دراسة بحثية حديثة إلى أن سمات الشخصية مرتبطة بالضعف الإدراكي المعتدل (MCI) والخرف ومخاطر الوفاة،  نُشرت الدراسة التي أُجريت على إجمالي 1954 شخصًا ، تضم 74٪ من النساء المشاركات ، في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي: عمليات الشخصية والاختلافات الفردية.

فوائد ومحاذير شرب عصير الرمان في رمضان

يكثر استهلاك المشروبات والعصائر في شهر رمضان؛ ويعتبر عصير الرمان من العصائر التي يشهر استهلاكها في شهر رمضان لما له من فوائد عديدة، بالإضافة الى طعمة اللاذع والمميز، وفي السطور التالية سنوضح فوائد شرب عصير الرمان، ومحاذير عند استهلاكه.

 

دراسة: الاستخدام المفرط للباراسيتامول يسبب الإصابة بسرطان الكلى

يعد الباراسيتامول ، المعروف أيضًا باسم الأسيتامينوفين ، من بين أكثر الأدوية الموصوفة على نطاق واسع في العالم،  عالميتها تشير إلى أن الدواء آمن وفعال عند تناوله بالجرعة الصحيحة،  لكن الأدلة تتزايد على أن الاستخدام المزمن للحبوب يمكن أن يمهد الطريق لنتائج صحية وخيمة،  وفقًا للنتائج الحديثة  قد يكون العقار مرتبطًا بسرطان الكلى القاتل.

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