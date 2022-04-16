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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد ومحاذير شرب عصير الرمان في رمضان

فوائد عصير الرمان
فوائد عصير الرمان

يكثر استهلاك المشروبات والعصائر في شهر رمضان؛ ويعتبر عصير الرمان من العصائر التي يشهر استهلاكها في شهر رمضان لما له من فوائد عديدة، بالإضافة الى طعمة اللاذع والمميز، وفي السطور التالية سنوضح فوائد شرب عصير الرمان، ومحاذير عند استهلاكه.

 

فوائد عصير الرمان

 

 

وترجع فوائد عصير الرمان إلى أحتواءه على فيتامين سي و E، يعد عصير الرمان مصدرا جيدا لحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين K .

 

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ويعتبر عصير الرمان من العصائر التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، لذا يكثر استهلاكه على الافطار بعد عدد ساعات الصيام في شهر رمضان، وفقا بما نشر في موقع medical news today، ومن أبرز فوائد الرمان ما يلي :

 

_ غني بمضادات الأكسدة :

وتحصل بذور الرمان على لونها الأحمر النابض بالحياة من "البوليفينول"، وهذه المواد الكيميائية مضادات أكسدة قوية، ويحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر 3 مرات من الشاي الأخضر، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب.

 

_ يحتوي على فيتامين سي :

ويحتوي عصير الرمان على أكثر من 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي (C).

 

_ الوقاية من مرض ألزهايمر :

ويعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان وتركيزها العالي يعمل على إعاقة تقدم مرض ألزهايمر ويحمي الذاكرة.

 

فوائد عصير الرمان

 

_ مضاد للالتهابات :

ويحتوي عصير الرمان على مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

 

_ التهاب المفاصل :

قد تساعد مركبات "الفلافونول" الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يسهم في الفصال العظمي وتلف الغضاريف.

 

_ الوقاية من أمراض القلب :

ويعد عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، ويبدو أنه يحمي القلب والشرايين؛ حيث أظهرت دراسات صغيرة أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح متيبسة وسميكة، وقد يؤدي أيضا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين، لكن الرمان قد يتفاعل سلبا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين.

 

_ محاربة خفض ضغط الدم :

ويساعد شرب عصير الرمان يوميا أيضا في خفض ضغط الدم الانقباضي.

 

_ تقوية الذاكرة : 

أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوب من عصير الرمان يوميا قد يحسن التعلم والذاكرة.

 

_ تعزيز الخصوبة :

وبسبب تركيز عصير الرمان من مضادات الأكسدة والقدرة على التأثير على الإجهاد التأكسدي يجعله وسيلة مساعدة محتملة لتعزيز الخصوبة؛ حيث ثبت أن الإجهاد التأكسدي يسبب خللا في الحيوانات المنوية ويقلل الخصوبة عند النساء، ويمكن أن يؤدي شرب عصير الرمان إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وهو أحد الهرمونات الرئيسية وراء الدافع الجنسي.

 

 

اما بالنسبة لأضرار ومحاذير شرب عصير الرمان، فقد يتسبب شرب الكثير من عصير الرمان إلى بعض الأضرار الصحية، وذلك بسبب أحتواء عصير الرمان على كميات كبيرة من السكر، لذا  فهو لا يتناسب مع الاشخاص الذين يعانون من مرضى السكري، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على الألياف الغذائية، لذا فهو لا يعزز الشعور بالشبع.

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