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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات قشر الرمان المطحون لتنعيم الشعر

صدى البلد

يعرف الرمان بأنّه من العناصر الهامّة لمعظم وصفات الشعر والخلطات التي تحضر في المنزل كونه متوفراً بكثرة وسهل الاستخدام، إضافة إلى فوائدها العديدة التي تزيد من قيمته واستخداماته، وهناك بعض المستحضرات الكيمائية الجاهزة التي تستخدم قشور الرمان في بعض منتجاتها وخاصة السيروم المقوي للشعر وهو بخاخ يرشّ به الشعر بشكل يوميّ لتقويته وتحسين صحّته.


 

لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قشور الرمان للشعر.


 

من فوائد قشر الرمان للشعر ما يلي:-

- يقي من تساقط الشعر.

- يقلل من مشكلة الصلع لدى الكثيرين.

- يحفز نمو الشعر، كما أنه يكثف الشعر.

- يحد من مشكلة قشرة الرأس.

-  يمد قشرة الرأس بالفيتامينات والمعادن التي تغذيه وتمنحه القوّة واللمعان.

- يغذّي بصيلات الشعر.

-  يقي من شيب الشعر.


 

وصفات قشر الرمان للشعر ..


 

· سيروم للشعر من قشر الرمان مضاد للقشرة من قشر الرمان: يستخدم قشر الرمان المطحون عند نقعه بالماء الدافي لتخليص الشعر منالقشرة المزعجة، يوضع ما يقارب الملعقتين من قشر الرمان المطحون على كوب ماء مغليّ، وبعد أن يبرد يوضع على الشعر لربع ساعة قبل أنيغسل.


 

· قشر الرمان لتثبيت اللون:

عند غسل الشعر بمنقوع قشر الرمان بعد صبغه سيحافظ هذا المنقوع على لون الصبغة، وهو يسهّل تسريح الشعر ويمنحه اللمعان والصحّة،ويمكن أن تمزج كمية من قشور الرمان المطحونة مع الحناء حتى تعمل على تثبيت اللون بشكل جيّد.


 

· قشر الرمان لتنعيم الشعر:

تمزج كمية من قشر الرمان مع الماء وتترك لتغلي قليلاً، وبعد أن تبرد توضع في الخلاط حتى تصبح عجينة متماسكة، ومن ثمّ تمزج هذهالعجينة مع ملعقتين من الزيت الزيتون البكر، ومن ثم يدلك الشعر بهذا المزيج، وبعد نصف ساعة يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ، ومعتكرار هذه الوصفة سيبدو الشعر أكثر نعومة وقوّة وجاذبية.

وصفات قشر الرمان المطحون لتنعيم الشعر قشرة الرأس تساقط الشعر فوائد قشر الرمان غسل الشعر بصيلات الشعر

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