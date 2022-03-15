عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تفتيت الحصوات.. تعرف على 6 فوائد لـ خل الرمان

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد تناول خل الرمان.. 

من فوائد خلّ الرمّان الطبيعيّ ما يلي:-

١يساعد خل الرمّان الطبيعي على تفتيت الحصوات، خاصة إذا تمّ مزجه مع ماء الشعير.


 

٢يعمل على التخفيف من حدّة آلام المفاصل يفيد خلّ الرمّان الطبيعي في علاج السعال المزمن والآلام الصدريّة إذا تمّ مزجه مع الحلبة.


 

٣يُستخدم خلّ الرمّان في العديد من الأكلات مثل: الفتوش، والكفتة الصينيّة، وورق العنب، واللحم، والدجاج أيضاً.


 

٤يحتوي دبس الرمّان على العديد من الموادّ المضادّة للأكسدة لذلك فهو مهمّ جدّاً لجهاز المناعة في جسم الإنسان ويقي من الأمراض التيقد تصيبه.


 

٥يحمي القلب من الأمراض التي قد تصيبه. يساعد خلّ الرمّان على تقوية الجهاز العصبيّ في جسم الإنسان.

· يعمل على تخفيض نسبة ترسب الكولسترول في الشرايين، ممّا يؤدّي إلى حماية القلب والشرايين من الأمراض التي قد تصيبهما.


 

٦يساعد في الحفاظ على صحّة العين والبشرة أيضاً. يعمل على تنظيم النموّ، خاصّة عند الأطفال.

خل الرمان دبس الرمان فوائد دبس الرمان عصير الرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

البحوث الفلكية: 2 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك

تعليق خالد الجندي على المروجين لحديث الملائكة والشهر العقاري المكذوب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كبدة الغنم بدبس الرمان

ترشيحاتنا

شعبة المخابز: 75 قرشا السعر المتوقع للرغيف الحر ووزنه 90 جراما.. فيديو

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

رئيس المريخ: قادم للقاهرة لمؤازرة اللاعبين أمام الأهلي.. ورصدنا حوافز ضخمة

لم تغلقوا أبواب الموت..رئيس أوكرانيا يشن هجوماً ضارياً على الناتو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

أحمد موسى: الحكومة مش مسئوليتها إلزام القطاع الخاص بتحديد الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تعرف على سعر بيع محمد صلاح بعد فشل مفاوضات ليفربول.. فيديو جراف

تحقيق شامل مع الطلاب| ماذا يجري في جامعة حلوان.. فيديو جراف

تعرف على المحرومين من فضل ليلة النصف من شعبان .. فيديبو جراف

محدش بيسأل عليا.. نجوى فؤاد تبحث عن عمل وتشكو التجاهل.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ