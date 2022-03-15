تفتيت الحصوات.. تعرف على 6 فوائد لـ خل الرمان

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد تناول خل الرمان..

من فوائد خلّ الرمّان الطبيعيّ ما يلي:-

١يساعد خل الرمّان الطبيعي على تفتيت الحصوات، خاصة إذا تمّ مزجه مع ماء الشعير.





٢يعمل على التخفيف من حدّة آلام المفاصل يفيد خلّ الرمّان الطبيعي في علاج السعال المزمن والآلام الصدريّة إذا تمّ مزجه مع الحلبة.





٣يُستخدم خلّ الرمّان في العديد من الأكلات مثل: الفتوش، والكفتة الصينيّة، وورق العنب، واللحم، والدجاج أيضاً.





٤يحتوي دبس الرمّان على العديد من الموادّ المضادّة للأكسدة لذلك فهو مهمّ جدّاً لجهاز المناعة في جسم الإنسان ويقي من الأمراض التيقد تصيبه.





٥يحمي القلب من الأمراض التي قد تصيبه. يساعد خلّ الرمّان على تقوية الجهاز العصبيّ في جسم الإنسان.

· يعمل على تخفيض نسبة ترسب الكولسترول في الشرايين، ممّا يؤدّي إلى حماية القلب والشرايين من الأمراض التي قد تصيبهما.





٦يساعد في الحفاظ على صحّة العين والبشرة أيضاً. يعمل على تنظيم النموّ، خاصّة عند الأطفال.