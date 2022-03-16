وصفة قشر الرمان لتنعيم الشعر.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة صيدلانية آية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد قشر الرمان للشعر وكيفية استخدامه.

وأضاف أن من فوائد قشر الرمان للشعر ما يلي:-

- يقي من تساقط الشعر.

- يقلل من مشكلة الصلع لدى الكثيرين.

- يحفز نمو الشعر، كما أنه يعمل على تكثيفه.

- يحد من مشكلة قشرة الرأس.

- يمد قشرة الرأس بالفيتامينات والمعادن التي تغذيه وتمنحه القوّة واللمعان.

- يغذّي بصيلات الشعر.

- يقي من شيب الشعر.



وصفات قشر الرمان للشعر

يعرف الرمان بأنّه من العناصر الهامّة لمعظم وصفات الشعر والخلطات التي تحضر في المنزل كونه متوفراً بكثرة وسهل الاستخدام، فضلا عن فوائده العديدة التي تزيد من قيمته واستخداماته، وهناك بعض المستحضرات الكيميائية الجاهزة التي تستخدم قشور الرمان في بعض منتجاتها وخاصة السيروم المقوي للشعر وهو بخاخ يرشّ به الشعر بشكل يوميّ لتقويته وتحسين صحّته.

· سيروم للشعر من قشر الرمان مضاد للقشرة من قشر الرمان: يستخدم قشر الرمان المطحون عند نقعه بالماء الدافئ لتخليص الشعر من القشرة المزعجة، يوضع ما يقارب الملعقتين من قشر الرمان المطحون على كوب ماء مغليّ، وبعد أن يبرد يوضع على الشعر لربع ساعة قبل أن يغسل.

· قشر الرمان لتثبيت اللون: عند غسل الشعر بمنقوع قشر الرمان بعد صبغه سيحافظ هذا المنقوع على لون الصبغة، وهو يسهّل تسريح الشعر ويمنحه اللمعان والصحّة، ويمكن أن تمزج كمية من قشور الرمان المطحونة مع الحناء حتى تعمل على تثبيت اللون بشكل جيّد.

· قشر الرمان لتنعيم الشعر: تمزج كمية من قشر الرمان مع الماء وتترك لتغلي قليلاً، وبعد أن تبرد توضع في الخلاط حتى تصبح عجينة متماسكة، ومن ثمّ تمزج هذه العجينة مع ملعقتين من زيت الزيتون البكر، ومن ثم يدلك الشعر بهذا المزيج، وبعد نصف ساعة يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ، ومع تكرار هذه الوصفة سيبدو الشعر أكثر نعومة وقوّة وجاذبية.