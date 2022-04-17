كيكة جوز الهند من الحلويات الخفيفة التي تحتوي على مذاق لذيذ وغني، ويمكن تحضير كيكة جوز الهند بخطوات بسيطة.

مقادير كيكة جوز الهند

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة بيكنج بودر

جوز هند ناعم

كوب سكر

كوب زبدة

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة جوز هند مجفف

كوب لبن



للتزيين:

1 عبوة لبن مركز

جوز هند ناعم



طريقة تحضير كيكة جوز الهند

* سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

* ادهني قالب الكيك بمادة دهنيه ودقيق.

* اخفقي الزبدة مع السكر حتى يذوب السكر تماما.

* ثم ضيفي البيض واستمري في الخفق حتى يصبح هش وبرغوة عالية.

* ضيفي جوز الهند إلى الحليب وضعيه الى الخليط.

* ثم ضعي الملح والكيك شيف والفانيليا إلى الدقيق وقلبيهم جيدا.

* أضيفي الدقيق إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط تماما.

* ضعي الخليط في قالب الخبز وادخليها الفرن.

للتزيين:

* ادهني القالب بالحليب المركز ثم رشي عليها جوز الهند وقدمي كيكة جوز الهند.