كيكة جوز الهند من الحلويات الخفيفة التي تحتوي على مذاق لذيذ وغني، ويمكن تحضير كيكة جوز الهند بخطوات بسيطة.
مقادير كيكة جوز الهند
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة بيكنج بودر
جوز هند ناعم
كوب سكر
كوب زبدة
2 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة جوز هند مجفف
كوب لبن
للتزيين:
1 عبوة لبن مركز
جوز هند ناعم
طريقة تحضير كيكة جوز الهند
* سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
* ادهني قالب الكيك بمادة دهنيه ودقيق.
* اخفقي الزبدة مع السكر حتى يذوب السكر تماما.
* ثم ضيفي البيض واستمري في الخفق حتى يصبح هش وبرغوة عالية.
* ضيفي جوز الهند إلى الحليب وضعيه الى الخليط.
* ثم ضعي الملح والكيك شيف والفانيليا إلى الدقيق وقلبيهم جيدا.
* أضيفي الدقيق إلى الخليط واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط تماما.
* ضعي الخليط في قالب الخبز وادخليها الفرن.
للتزيين:
* ادهني القالب بالحليب المركز ثم رشي عليها جوز الهند وقدمي كيكة جوز الهند.