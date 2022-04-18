عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أستاذ أوعية دموية: سرعة توقيف النزيف تحدد نسبة النجاة من معظم الإصابات

النزيف
النزيف

يعتبر النزيف من اهم مسببات الوفاة فى حالات الحوادث والعمليات وعدد من الامراض الاخرى ،والتطور العلمى فى مجال وقف النزيف والسيطرة عليه يتطور يوما بعد يوم من خلال البحث والابتكار والتجارب المستمرة لتحقيق المزيد من الكفاءة والدقة فى حالات وقف النزيف.

 

ويقول الدكتور مسعد سليمان استاذ جراحه الاوعية الدموية ورئيس وحدة جراحه القلب والصدر السابق بجامعة المنصورة ان  علاج النزيف الناتج عن التدخلات الجراحية او اصابات الحوادث او نتيجه امراض السيولة  الوراثية أو المكتسبة تتم من خلال ثلاثة محاور : الاول، اثناء التدخلات الجراحية تكون السيطرة علي النزيف عن طريق آلات مخصصة لذلك بحيث تمنع تدفق الدم لحين رتق واصلاح الشرايين ولكن يبقي موضع الاصلاح معرضاً لاستمرار النزيف بعد فصل الات التحكم في سريان الدم ويمكن تعزيز عمليه وقف النزيف باستخدام محفزات التجلط وهي مواد عندما تتعرض للدم تقوم بتنشيط العوامل اللازمه لحدوث التجلط او التخثر عن طريق الإسراع من تجمع الصفائح الدمويه وعوامل التجلط المتتابعة والتي تؤدي في النهايه الي توقف النزيف وفي معظم الحالات تضاف هذه المواد علي مواضع اصلاح الشرايين للإسراع في السيطرة علي النزيف وتقليل وقت الجراحة وكمية الدم المفقود.

 

وتابع قائلا  : النزيف الناتج عن الاصابات نتيجة الحوادث وهو من العوامل المؤثرة بشكل مباشر علي ارتفاع نسبة الوفيات سواء كان نزيف داخلي او خارجي ويمكن الجزم بأن سرعة توقيف النزيف تحدد نسبة النجاة من معظم الاصابات فإذا كان خارجياً من الاطراف او العنق فيمكن إبطاء النزيف بالضغط المباشر علي موضع النزيف لحين نقل المريض الي اقرب مستشفي قادرة علي التعامل مع مثل هذه الحالات ولكن يتجلي دور المواد المحفزة للتجلط في هذه الاثناء حيث يمكن استخدامها مباشره علي موضع النزيف لمده  خمسه دقائق مما يؤدي الي توقف النزيف وتقليل فاقد الدم حيث  انها تتفاعل بشكل مباشر مع مكونات الدم لتقوم بتحفيز عوامل التجلط وتجمع الصفائح الدمويه في خلال ٢-٥  دقائق ويكتمل التجلط.

 

 وتابع أنه لابد من استخدام مواد   توقف  النزيف  ويجب  ان تتميز  المادة المستخدمة عن  في سرعه الاداء وعدم التأثير علي التئام الجروح وعدم احداث التهاب مناعي او ميكروبي وقدرتها علي احداث الاثر في كل انواع النزيف سواء كان من الشرايين او الاورده بكل احجامها.

  

واختتم قائلا ثالثاً: النزيف الناتج عن امراض زيادة سيولة الدم مثل الهيموفيليا وسرطان الدم وكذلك المرضي الذين يتناولون عقاقير سيولة  او مضادات التجلد حيث اثبتت الدراسة ان هناك  بعض مواد يمكنها وقف النزيف بسهولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في محاكمة حنين حسام| القاضي للآباء: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

حنين حسام للقاضي : معملتش حاجة.. ورئيس المحكمة : لكي تكوني عبرة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

من 30 إبريل وحتى 5 مايو.. مدبولي يصدر قراراً بالإجازة الرسمية لعيد العمال والفطر

ترشيحاتنا

آليات وشروط تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى في القانون الجديد.. تفاصيل

لـ100 ألف أسرة.. وزيرة التضامن تطلق قوافل الخير 2022 لبنك الطعام المصري

وزير المالية: تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه مع جهات مختلفة

الزراعة: بدء حصاد محصول القمح والحد الأدنى للتوريد 12 أردبا للفدان

محمد العبار: مصر دوما بلد الفرص ونشكر الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار

هل الصدقة الجارية تصحُّ عن الحي والميت؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

غدا أفضل من اليوم.. الأرصاد: انخفاض 6 درجات وانتهاء الرياح المثيرة للأتربة|فيديو

هالة سرحان: رحيل وائل الإبراشي صدمة.. وروبي نجمة مصر القادمة|فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ