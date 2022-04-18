أستاذ أوعية دموية: سرعة توقيف النزيف تحدد نسبة النجاة من معظم الإصابات

يعتبر النزيف من اهم مسببات الوفاة فى حالات الحوادث والعمليات وعدد من الامراض الاخرى ،والتطور العلمى فى مجال وقف النزيف والسيطرة عليه يتطور يوما بعد يوم من خلال البحث والابتكار والتجارب المستمرة لتحقيق المزيد من الكفاءة والدقة فى حالات وقف النزيف.

ويقول الدكتور مسعد سليمان استاذ جراحه الاوعية الدموية ورئيس وحدة جراحه القلب والصدر السابق بجامعة المنصورة ان علاج النزيف الناتج عن التدخلات الجراحية او اصابات الحوادث او نتيجه امراض السيولة الوراثية أو المكتسبة تتم من خلال ثلاثة محاور : الاول، اثناء التدخلات الجراحية تكون السيطرة علي النزيف عن طريق آلات مخصصة لذلك بحيث تمنع تدفق الدم لحين رتق واصلاح الشرايين ولكن يبقي موضع الاصلاح معرضاً لاستمرار النزيف بعد فصل الات التحكم في سريان الدم ويمكن تعزيز عمليه وقف النزيف باستخدام محفزات التجلط وهي مواد عندما تتعرض للدم تقوم بتنشيط العوامل اللازمه لحدوث التجلط او التخثر عن طريق الإسراع من تجمع الصفائح الدمويه وعوامل التجلط المتتابعة والتي تؤدي في النهايه الي توقف النزيف وفي معظم الحالات تضاف هذه المواد علي مواضع اصلاح الشرايين للإسراع في السيطرة علي النزيف وتقليل وقت الجراحة وكمية الدم المفقود.

وتابع قائلا : النزيف الناتج عن الاصابات نتيجة الحوادث وهو من العوامل المؤثرة بشكل مباشر علي ارتفاع نسبة الوفيات سواء كان نزيف داخلي او خارجي ويمكن الجزم بأن سرعة توقيف النزيف تحدد نسبة النجاة من معظم الاصابات فإذا كان خارجياً من الاطراف او العنق فيمكن إبطاء النزيف بالضغط المباشر علي موضع النزيف لحين نقل المريض الي اقرب مستشفي قادرة علي التعامل مع مثل هذه الحالات ولكن يتجلي دور المواد المحفزة للتجلط في هذه الاثناء حيث يمكن استخدامها مباشره علي موضع النزيف لمده خمسه دقائق مما يؤدي الي توقف النزيف وتقليل فاقد الدم حيث انها تتفاعل بشكل مباشر مع مكونات الدم لتقوم بتحفيز عوامل التجلط وتجمع الصفائح الدمويه في خلال ٢-٥ دقائق ويكتمل التجلط.

وتابع أنه لابد من استخدام مواد توقف النزيف ويجب ان تتميز المادة المستخدمة عن في سرعه الاداء وعدم التأثير علي التئام الجروح وعدم احداث التهاب مناعي او ميكروبي وقدرتها علي احداث الاثر في كل انواع النزيف سواء كان من الشرايين او الاورده بكل احجامها.

واختتم قائلا ثالثاً: النزيف الناتج عن امراض زيادة سيولة الدم مثل الهيموفيليا وسرطان الدم وكذلك المرضي الذين يتناولون عقاقير سيولة او مضادات التجلد حيث اثبتت الدراسة ان هناك بعض مواد يمكنها وقف النزيف بسهولة.