الكاف يختار هدف المصري الأفضل في جولة الذهاب من ربع نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الهدف الأفضل في جولة الذهاب من ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

واختار كاف هدف التونسي هيثم العيوني لاعب النادي المصري الذي سجل ركلة حرة مباشرة في مرمى نهضة بركان المغربي، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.

ونشر كاف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" فيديو الهدف وعلق عليه: "تنفيذ مثالي.. تصويبة ولا أروع من هيثم لعيوني لاعب المصري في شباك نهضة بركان، استحق عليها هدف الأسبوع في كأس الكونفدرالية.

واستطاع النادي المصري أن ينتصر بهدفين مقابل هدف، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب نهضة بركان يوم الأحد المقبل في المغرب.