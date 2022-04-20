العلاج البيولوجي أبرزها .. أحدث علاجات الصدفية

مرض الصدفية التهاب فى الجلد وظهور قشور رمادية اللون مصحوبة باحمرار، و أحيانا حكة أهم ما يميز مرض الصدفية الذي يعتبر من الأمراض المزعجة جدا للمريض وذويه؛ إذ تستغرق رحلة العلاج عدة سنوات، و أحيانا قد يتعرض المريض للتنمر، و رغم أنه مرض غير مُعد إلا أن الكثير قد يحاول تجنب مرض الصدفية.

طرق علاج مرض الصدفية بالعلاج البيولوجي



وظهر مؤخراً عدد كبير من الأدوية الحديثة للصدفية، وهو ما يبعث على التفاؤل بعد أن سئم مريض الصدفية من استخدام العلاجات التقليدية، وهى المعروفة بالعلاج البيولوجي أو العلاج الذكي.





وقال الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن مرض الصدفية مرض مزمن من أمراض المناعة الذاتية يظهر في صورة نتوءات حمراء ، تنمو سريعاً مكونة العديد من القشور.



وتابع الدكتور ماهر محمود في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان مرض الصدفية يحدث عندما تبدأ خلايا الجلد في الانقسام والنمو بصورة سريعة جداً خلال يومين فقط مقارنة بدورة خلايا الجلد الطبيعية التي تستغرق شهرًا تقريبا؛ مما يسبب تراكم تلك الخلايا على الجلد وعدم قدرتها على التساقط .



وأوضح الدكتور ماهر محمود، أن طرق العلاج التقليدية لمرض الصدفية تبدأ بكريمات الترطيب الموضعية، و فى حال فشلها يصف الطبيب كريمات تحتوي على الكورتيزون لمدة يحددها الطبيب المعالج؛ و إذا لم تجد الأدوية الموضعية نفعاً يتدرج الطبيب فى وصف بعض الأدوية الفموية أو الحقن أو كعلاج مكمل للعلاج الموضعي، ومن أمثلتها ما يلي ( حقن الكورتيزون او الميزوتريكسات أو السيكلوسبورين أو حبوب الريتينويد ) .

طرق علاج مرض الصدفية بالعلاج البيولوجي



وأضاف الدكتور ماهر محمود، ان العلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية من العلاجات الحديثة لمرض الصدفية مع إستخدام الاكزيمر ليزر، و الذي يتميز هو الآخر عن العلاج الضوئي بالدقة وسرعة النتائج.



وأكد الدكتور ماهر محمود، ان أحدث علاج لمرض الصدفية هو العلاج البيولوجي أو العلاج الذكي، والذي يتميز بأنه يهدف إلى السيطرة على السبب بدلاً من تخفيف الأعراض، ويلجأ إليه الطبيب إذا فشلت طرق العلاج الأخرى في السيطرة على تقدم المرض؛ حيث تستهدف العلاجات البيولوجية بروتيناً مخصصاً بالجهاز المناعي، والذي له دور رئيسي في حدوث الصدفية .



وأشار الدكتور ماهر محمود، إلى أن العلاج البيولوجي من أحدث الأدوية في علاج مرض الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي؛ حيث تم البدء باستخدامها قبل 25 سنة تقريباً وتعطى عن طريق الحقن تحت الجلد أو في الوريد.



وأضاف الدكتور ماهر محمود، انه يستخدم العلاج البيولوجي للشخص الذي يعاني من الصدفية المتوسطة أو الشديدة أو التي لا يمكن أن نسيطر عليها بفعالية مع علاجات الصدفية الأخرى و الذين لا يستطيعون تحمل الآثار الجانبية للأدوية الأخرى



وأفاد الدكتور ماهر محمود، ان تركيب العلاج البيولوجي يتم عن طريق بروتين يتم استخلاصه من خلايا حية يتم تخليقها بالمختبر عكس الأدوية الأخرى، والتي يتم تصنيعها من المواد الكيميائية؛ حيث العلاج البيولوجي يتميز بأنه لا يثبط جهاز المناعة بشكل عام كالميثوتركسيت أو النيورال بل تقوم بالعمل على تعطيل عمل نوع معين من الخلايا التائية المناعية، و بروتينات محددة تتسبب فى الصدفية .



ونصح الدكتور ماهر محمود، بأنه يجب عمل تحليل للدرن الكامن قبل البدء بالعلاج البيولوجي لعلاج الصدفية، مع إجراء أشعة للصدر وتحاليل دم اخرى، وبعد ذلك يقوم المريض بعمل فحوصات دم دورية لمراقبة تأثير العلاج على الجسم.



اما عن الاثار الجانبية الاكثر شيوعا فقد أوضح الدكتور ماهر محمود، ان أعراض العلاج البيولوجي لمرضى الصدفية هي أعراض تشبه الانفلونزا، ردود الفعل في موضع الحقن، التهابات في الجهاز التنفسي، وفي معظم الحالات تكون معتدلة ولا تتطلب توقيف العلاج.



وأكد الدكتور ماهر محمود، أن العلاج البيولوجي كان مقصور استخدامه فى السابق من سن 18 عاما، و لكن الجديد الآن أن أدوية بيولوجية جديدة تم اعتمادها للأطفال و الحوامل، مما يجعلها أمنة بشكل كبير.