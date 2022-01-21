أعراض الصدفية .. وطرق السيطرة عليها

الصدفية هي مرض جلدي يتميز ببقع حمراء متقشرة ومثيرة للحكة ويتم التعرف عليها بشكل متزايد على أنها من أمراض المناعة الذاتية الخطيرة طويلة الأمد.

التعرف عليها بشكل متزايد على أنها من أمراض المناعة الذاتية الخطيرة طويلة الأمد.

يمكن أن تكون أسباب الصدفية عوامل وراثية أو جهاز مناعة أو إفراط في إنتاج الكيراتين

أعراض الصدفية

تبدو الصدفية مثل الطفح الجلدي على الجلد الذي يكون شديد الاحمرار في اللون.

هل الصدفية معدية؟

مرض الصدفية ليس معديًا على الإطلاق مما يعني أنه لا ينتشر من شخص إلى آخر عن طريق اللمس ويتم تصنيفها على أنها مرض وراثي. تُعرف الصدفية أيضًا باسم الصدفية الشائعة ، مما يعني الصدفية الشائعة حيث أن الصدفية تعني شائعة.

قد تكون أعراض الصدفية أو أعراض التهاب المفاصل الصدفي خفيفة في البداية مع ألم خفيف في مفاصل الأصابع وقد تسبب تورمًا في المفاصل.

هذا يزيد ببطء ويؤدي إلى هذا المرض. متوسط ​​العمر للإصابة بالتهاب المفاصل الصدفية هو 30 إلى 50 سنة.

من الصعب جدًا علاج أعراض الصدفية ولكن يمكن السيطرة عليها من خلال اتباع نظام غذائي جيد للصدفية .

الفاكهة

قم بتضمين الكثير من الفاكهة في نظامك الغذائي والتي ستحافظ على رطوبة جسمك وتساعدك على الوقاية من الصدفية وعلاجها. تعتبر الفواكه مثل الكمثرى والتفاح والمشمش والبابايا والمانجو والفراولة والعنب والشمام مفيدة جدًا لمرض الصدفية. وبالتالي ، إذا كان والداك مصابين بالصدفية ، وتحاول علاجه ، فتناول هذه الفاكهة والوقاية منها.

خضروات

تعد الخضروات مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات. لتقليل الصدفية ، تناول الخضار بانتظام. بعض الخضروات التي تعتبر على وجه التحديد مفيدة لمرض الصدفية هي الخيار لأنها تحتوي على كمية عالية جدًا من الماء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم والسبانخ والجرجير والجزر والقرع والقرع واللفت. تحتوي هذه الخضار على مادة بيتا كاروتين التي تساعد في السيطرة على الصدفية بشكل كبير

كركم

الكركم مفيد للغاية لمرض الصدفية. تم استخدامه منذ العصور القديمة لعلاجات مختلفة. الكركم مصدر غني للكركمين وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الجذور الحرة. لعلاج المرض والوقاية من السرطان وكذلك الصدفية. يمكنك تناول الكركم بأشكال مختلفة ، كما يمكنك عمل عجينة من الكركم وتطبيقه على الجلد المصاب بالصدفية ، وتركه حتى يجف وشطفه بالماء.

أسماك

تساعد أوميغا 3 على تقليل بعض المكونات التي تساعد على تقليل الالتهاب. تعتبر الأسماك وخاصة أسماك المياه الباردة مثل التونة والسلمون غنية بالأوميغا 3 وبالتالي يمكن أن تساعد في علاج الصدفية.

سيكون 3 جرام من أوميغا 3 يوميًا مفيدًا جدًا إذا تم استخدامه كمكمل غذائي.

سيكون استهلاك هذه الأسماك مرة واحدة كل أسبوع كافيًا للجرعة الصحيحة.

الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية

الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية مفيدة جدًا لمن يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من الصدفية. هذا لا يعني أن الشخص يجوع نفسه أو نفسها. المطلوب هو تناول طعام صحي لا يحتوي على سعرات حرارية عالية. السمنة هي العامل الذي يحدد كيفية استجابتك لأدوية الصدفية وبالتالي من المهم تقليل الوزن.