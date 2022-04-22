مرسيدس تطرح إصدارات جديدة من AMG A35 وCLA 35.. صور

أضافت Mercedes-AMG حزمتين من الإصدارين الخاصين إلى مجموعتها للاحتفال بمرور 55 عامًا لبداية علامة AMG، ويمكن الآن طلب كل من Mercedes-AMG A35 و Mercedes-AMG CLA 35 مع حزمة Edition 55، والتي تضيف تصميمًا فريدًا ومعدات قياسية مطورة.

مرسيدس تطرح اصدارات جديدة من AMG A35و CLA 35 للإحتفال بالذكرى 55 لعلامة AMG

تأتي حزمة 55 الجديدة لتتبع سيارة Mercedes-AMG G63 Edition 55، التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، حيث تم تجهيز كلتا السيارتين بحزمة AMG للديناميكا الهوائية بشكل قياسي، والتي تقول الشركة إنها تعمل على تحسين ديناميكيات القيادة والأداء، وتشتمل على ساحة أمامية جديدة، وموزع أمامي كبير وجناح خلفي كبير، حيث تضيف المزيد إلى المظهر الرياضي لسيارتي الهاتشباك والكوبيه بأربعة أبواب.

مرسيدس تطرح اصدارات جديدة من AMG A35و CLA 35 للإحتفال بالذكرى 55 لعلامة AMG

تم تزويد السيارتين أيضًا بالحزمة الليلية ذات الدرجة العلوية، والتي تضيف لمسات باللون الأسود اللامع إلى الفاصل الأمامي، وعناصر الزخرفة، والمرايا الخارجية، ومآخذ الهواء الخارجية وعتبات النوافذ.

كما تم تشطيب أنابيب العادم باللون الأسود، وكذلك الأجنحة وغطاء صندوق السيارة والشبكة الأمامية وشارات الطراز، وتكتسب كل سيارة لوحة "الذكرى 55" الفريدة الخاصة بها على عجلة القيادة.

تحت الجلد لم يتم تغيير كلا الطرازين باستخدام محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني ينتج 302 حصانًا و 295 رطلاً.

مرسيدس تطرح اصدارات جديدة من AMG A35و CLA 35 للإحتفال بالذكرى 55 لعلامة AMG

يتوفر لونان للطلاء أسود Cosmos Metallic و Digital White Metallic وكلا الإصدارين الخاصين موجودان على مجموعة من عجلات ألمنيوم 19 بوصة مطلية باللون الرمادي.

تم تزيين الكابينة بمزيج من الجلد الأسود والأحمر وتم تشطيب عجلة القيادة بألياف دقيقة، وتتميز عتبات الأبواب بحروف "AMG" حمراء مضيئة، بينما ستجد في أماكن أخرى كسوة من الألومنيوم مع لمسات باللونين الأحمر والأسود.

مرسيدس تطرح اصدارات جديدة من AMG A35و CLA 35 للإحتفال بالذكرى 55 لعلامة AMG

ستضيف مواصفات الإصدار 55 مبلغ 12614 يورو (10613 جنيهًا إسترلينيًا) إلى سعر كل سيارة في ألمانيا.