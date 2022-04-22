نشرة المرأة والصحة.. طرق إزالة اسمرار البشرة وأعراض سرطان الرأس وطريقة عمل البطاطس بالفرن

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى تسمير البشرة ، ما يؤدي إلى اسمرار الجلد.

بينما يحب الكثير من الناس الحصول على الاسمرار ، يجب أن نعرف أنه من السهل الحصول على السمرة ولكن من الصعب إزالتها.

على هذا النحو ، يجرب الناس العديد من العلاجات لإزالة الاسمرار ، وبعضهم يعملون على تبييض بشرتهم على الرغم من كونها ممارسة غير آمنة.

يمكنك إزالة السمرة بمكونات يمكن العثور عليها بسهولة في المنزل.

فيما يلي بعض العلاجات التي تصنعها بنفسك لإزالة الاسمرار بشكل طبيعي ، بسهولة وأمان في المنزل.

يعتبر شهر أبريل هو شهر التوعية بسرطان الرأس والرقبة ، بهدف توعية الناس حول سرطانات الرأس والرقبة الخبيثة ، والتي تنتشر إلى أعضاء مثل الحنجرة والفم والأجزاء الأخرى المتصلة.

وفقًا للدكتور مينيش جاين ، مدير قسم طب الأورام ، فإن سرطانات الرأس والرقبة هي من بين أكثر أشكال السرطان انتشارًا والتي تمثل أكثر من سدس مرضى السرطان حول العالم

البطاطس المحمصة هي ببساطة طبق جانبي لذيذ يتناسب مع أي شئ يمكن تناوله علي السحور مع الفول او علي الفطار مع الدجاج المشوي

لا تتردد في الإبداع مع التوابل والأعشاب المتوفرة لديك مثل النوم البودروالبابريكا والفلفل والملح والكمون والروز ماري

كمية الثوم المستخدمة في هذه الوصفة قابلة للتكيف مع ما تفضله استخدم أقل أو أكثر.

طريقة العمل

قطعي البطاطس الي مكعبات صغيرة كنت تستخدم البطاطس الصغيرة ، فقم ببساطة بتقطيعها إلى نصفين للسماح للتوابل بتغطيتها بالتساوي.