عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصري يؤدي أولى تدريباته بالدار البيضاء في ظلام دامس

المصري يؤدي أولى
المصري يؤدي أولى تدريباته بالدار البيضاء في ظلام دامس

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل أولى تدريباته بمدينة الدار البيضاء المغربية وذلك استعدادًا لمباراته بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر اقامتها مساء بعد غد الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.

المصري يؤدي أولى تدريباته بالدار البيضاء في ظلام دامس

هذا وقد تعرض الفريق لموقف لا يُحسد عليه ، إذ انقطع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول فريق المصري إلى الملعب ، ورغم ذلك أصر الكابتن معين الشعباني على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي للفريق قبل مباراة بعد غدٍ الأحد.

المصري يؤدي أولى تدريباته بالدار البيضاء في ظلام دامس

محافظ بورسعيد: نقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض


من جهته أبدى الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي  ورئيس بعثة المصري استيائه التام من تجاهل مسئولي نادي  نهضة بركان لبعثة المصري منذ وصولها الى المملكة المغربية ظهر أمس الخميس ، وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع التقاليد المتعارف عليها في هذا الشأن ، مشيرًا أن بعثة المصري لم تتوقع على الإطلاق أن يتم التعامل معها بهذا الشكل ، خاصة في ظل المعاملة الطيبة التي وجدتها بعثة نهضة بركان منذ اللحظة الأولى لوصولها لمصر ، حيث خصصت ادارة النادي المصري مرافقًا مستديما لبعثة بركان لتذليل أية عقبات قد تواجهها ، مؤكدًا أن السفارة المصرية بقيادة السفير ياسر عثمان قد قامت بدورها على الوجه الأكمل في استضافة البعثة في ظل تجاهل تام من مسئولي نادي نهضة بركان ، مضيفًا أنه تواصل بالفعل مع مراقب المباراة لاحاطته بكافة الملابسات التي تعرضت لها البعثة على مدار اليوم والتي قد تثير شكوك البعض حول تعمد قطع التيار الكهربائي عن ملعب التدريب حتى يتسبب ذلك في ارباك حسابات الجهاز الفني للمصري.

المصري يؤدي أولى تدريباته بالدار البيضاء في ظلام دامس
المصري النادي المصري السفارة المصرية معين الشعباني قطع التيار الكهربائي الكونفيدرالية الإفريقية التيار الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

انفجار محول كهرباء بقرية الحصص بالدقهلية ومصرع وإصابة أربعة أشخاص

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

ترشيحاتنا

فينجادا يطلب الاستمرار لنهاية عقده وجمال علام يوافق

عبد الملك: «معلول وعبد القادر» كلمة السر في فوز الأهلي على الرجاء

تونس.. قيس سعيد يوقع مرسوم تعديل قانون هيئة الانتخابات

تعود إلى القرن الـ١٠ هجريا.. الرياض تعرض نسخا نادرة للمصحف

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة..غدا

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

فيديو

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ