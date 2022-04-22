أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل أولى تدريباته بمدينة الدار البيضاء المغربية وذلك استعدادًا لمباراته بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر اقامتها مساء بعد غد الأحد على الملعب البلدي بمدينة بركان.

المصري يؤدي أولى تدريباته بالدار البيضاء في ظلام دامس

هذا وقد تعرض الفريق لموقف لا يُحسد عليه ، إذ انقطع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول فريق المصري إلى الملعب ، ورغم ذلك أصر الكابتن معين الشعباني على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي للفريق قبل مباراة بعد غدٍ الأحد.

المصري يؤدي أولى تدريباته بالدار البيضاء في ظلام دامس



من جهته أبدى الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي ورئيس بعثة المصري استيائه التام من تجاهل مسئولي نادي نهضة بركان لبعثة المصري منذ وصولها الى المملكة المغربية ظهر أمس الخميس ، وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع التقاليد المتعارف عليها في هذا الشأن ، مشيرًا أن بعثة المصري لم تتوقع على الإطلاق أن يتم التعامل معها بهذا الشكل ، خاصة في ظل المعاملة الطيبة التي وجدتها بعثة نهضة بركان منذ اللحظة الأولى لوصولها لمصر ، حيث خصصت ادارة النادي المصري مرافقًا مستديما لبعثة بركان لتذليل أية عقبات قد تواجهها ، مؤكدًا أن السفارة المصرية بقيادة السفير ياسر عثمان قد قامت بدورها على الوجه الأكمل في استضافة البعثة في ظل تجاهل تام من مسئولي نادي نهضة بركان ، مضيفًا أنه تواصل بالفعل مع مراقب المباراة لاحاطته بكافة الملابسات التي تعرضت لها البعثة على مدار اليوم والتي قد تثير شكوك البعض حول تعمد قطع التيار الكهربائي عن ملعب التدريب حتى يتسبب ذلك في ارباك حسابات الجهاز الفني للمصري.