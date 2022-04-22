المنافس الأقوى لتويوتا كورولا.. هوندا تستعد لطرح سيفيك الهايبرد 2023

الإصدار الأمريكي

تستعد هوندا لتعيد سيفيك الهايبرد إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أعلنت أنها ستنهي هذا العام من إنتاج “هوندا إنسايت”، حيث أن إنسايت هي النسخة الشبيهة بهوندا سيفيك في كل شيء ما عدا الاسم، لم تنشر هوندا بعد تفاصيل مجموعة نقل الحركة وإمكانيات سيفيك هايبرد الإصدار الأمريكي لكنها أصدرت للتو الصور والمواصفات الفنية لإصدار القارة الأوروبية التي تعطي فكرة عما يمكن توقعه في شقيقتها الأمريكية.

هوندا سيفيك

تتشابه مجموعة نقل الحركة الهجينة في تتشابه مجموعة نقل الحركة بين “هوندا انسايت” و “هوندا سيفيك” الأوروبية، حيث أنها تستخدم محركات ثنائية كهربائية ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، أي أكبر من محرك انسايب الذي يأتي بسعة 1.5 لتر فقط، مما يعني ببساطة أن سيفيك الهجين أقوى بشكل ملحوظ من انسايب.

تنتج هوندا سيفيك 181 حصانًا مقارنة بـ 152 حصان في انسايت وهو شبيه بمخرجات الطاقة لنسخة سيفيك غير الهجينة الذي يأتي بمحرك رباعي الأسطوانات بشاحن تربو و سعة 1.5 لتر . لكن سيارة هوندا أكورد الهجينة الموجودة في السوق الأمريكية ، والتي تستخدم أيضًا محرك بنزين سعة 2.0 لتر ، لا تزال أكثر قوة ، حيث تبلغ مجتمعة 212 حصانًا.

ليس من المؤكد حتى الآن إذا كانت العلامة التجارية اليابانية ستبني هوندا إصدار سيفيك هايبرد الأمريكي داخل الولايات المتحدة لكن يتم حاليا بناء هوندا سيفيك هاتشباك في ولاية إنديانا بينما نسخة السيدان في كندا.

على الرغم من أن هوندا سيفيك في السوق الأوروبية تأتي فقط على شكل هاتشباك هايبرد، إلا أنه من غير المعروف نوع الهيكل الذي ستستخدمه الشركة في إصدار أمريكا، وستكون سيارة سيدان هايبرد من سيفيك منافسًا قويا جدا لسيارة تويوتا كورولا هايبرد فقط، ولكن من المؤكد أنه عند طرحها في الشواطئ الأمريكية ستكون موديل 2023.