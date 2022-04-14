تويوتا تكشف عن "جي آر كورولا" رسميا بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. صور

كشفت تويوتا موتورز عن سيارتها الجديدة "تويوتا جي آر كورولا" ، بمعرض نيويورك الدولي للسيارات في دورته الحالية، وهي المنافسة الأولى لـ هوندا سيفيك تايب آر الجديدة وسيارة فولكس فاجن جولف آر.

تويوتا جي آر كورولا

تنضم تويوتا جي آر كورولا إلى التشكيلة سريعة النمو لطرازات العلامة التجارية اليابانية التي طورها قسم الأداء الرياضي Gazoo Racing ، جنبًا إلى جنب مع طرز "تويوتا جي آر ياريس" و "تويوتا جي آر سوبرا" و "تويوتا جي آر 86" ولكن على عكس كل السيارات السابقة، فهي ليست للسوق الأوروبي.

تويوتا جي آر كورولا

تستخدم تويوتا جي آر كورولا في فئة التجهيز الأساسية محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن تربو وهو نفس محرك شقيقتها تويوتا GR Yaris لكن بمخرجات قوة محسنة ومعدلة لتصل إلى 300 حصان وعزم الدوران المعزز قليلاً ليصل إلى 273 رطل قدم، هذه الزايدة في الأرقام بالرغم من أن المحرك واحد في كلا الطرازين يأتي بفضل أنابيب العادم الثلاثية، مما يقلل نسبة الضغط الخلفي ويحسن تدفق هواء العادم، ونظام تبريد جديد "متعدد الزيوت النفاثة" ، وصمامات عادم أكبر، ومنفذ سحب مُشغل جزئيًا.

تويوتا جي آر كورولا

تستطيع تويوتا جي آر كورولا التسارع من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة خلا 5.0 ثانية، وإن كانت الأرقام غير مؤكدة رسميا من قبل الشركة.

تويوتا جي آر كورولا

يتم إرسال الطاقة في "تويوتا جي آر كورولا" إلى كلا المحورين من خلال علبة تروس يدوية من 6 سرعات تماما مثل تويوتا GR Yaris ، مع وجود ناقل الحركة اليدوي الذكي (IMT) بدون دواسة قابض ويقوم الجهاز بوظيفة الدبرياج، وشغلته عمليات نقل بين السرعات بطريقة أكثر سلاسة أثناء القيادة لأنه يطابق سرعة الدوران ولتحسين الثبات والاستجابة عند المنعطفات، مع قيادة أنعم واسرع بشكل ملحوظ على الطرق.

تويوتا جي آر كورولا

يتم تغليف العجلات الرياضية المخصصة مقاس 18 بوصة في تويوتا جي آر كورولا بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 اللاصقة ومدعومة بفرامل جيدة التهوية ومثبتة بأربعة مكابس من الألمنيوم.