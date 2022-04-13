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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تعلن أسعار وفئات تجهيز bZ4X أول سيارة كهربائية بالكامل

تويوتا bZ4X 
تويوتا bZ4X 

أعلنت شركة تويوتا  اليابانية عن أول سيارة كهربائية بالكامل لها وهي  تويوتا  bZ4X الرياضية متعددة الأغراض  التي تبدأ بسعر 42 ألف دولار لفئة التجهيز الأساسية بينما إصدار الدفع الكلي للعجلات "limited" بسعر يبدأ من 48780 دولارًا، مع بدء التسليم للعملاء في يونيو القادم.

وفقا لموقع "إليكتريك"، السيارة التي تحمل شارة bZ4X إحدى أقوى وأنجح موديلات تويوتا على الإطلاق ومن ضمن السيارات الأكثر بحثا على جوجل لسنة 2021 هي أول سيارة كهربائية بالكامل مقدمة من عملاق صناعة السيارات وستطرح للبيع في الربيع الحالي ولكن الشركة أشارت إلى أن الكميات ستكون محدودة خلال الفترة الأولى من طرحها بسبب التحديات التي تواجهها في الإنتاج المتمثلة في اضطراب سلاسل التوريد ونقص الإمدادات في المواد الخام التي تدخل في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية مثل مواد الليثيوم والبلاديوم والبلاتين بالإضافة إلى أشباه الموصلات.

جدول أسعار تويوتا bZ4X 

تأتي  تويوتا  bZ4X بأربع فئات تجهيز مختلفة، فئة XLE وفئة Limited بنظام دفع أمامي ونظام دفع كلي حسب اختيار العميل.

 

مستوى تجهيز  XLE ذات الدفع الأمامي يأتي بنطاق  252 ميلاً في الشحنة الواحدة وفقا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية بينما  طراز XLE بالدفع الكلي للعجلات بنطاق تقديري من وكالة حماية البيئة يصل إلى 228 ميلاً. تصنيف الاقتصاد في استهلاك الوقود المقدر من قبل وكالة حماية البيئة لـ XLE ذات الدفع الأمامي هو 131 ميلا في الجالون داخل المدن ، و 107 ميلا في الجالون على الطريق السريع، تصنيف الاقتصاد في استهلاك الوقود المقدّر بواسطة وكالة حماية البيئة لـ XLE ذات الدفع الكلي للعجلات 114 ميلا في الجالون داخل المدن، و 94 ميلا في الجالون على الطريق السريع.

يعد إصدار "ليميتد" أكثر فخامة وأناقة من  XLE، فهو يأتي بلمسات تصميم فاخرة وعجلات 20 بوصة بدلاً من عجلات 18 بوصة في إصدار XLE.

أما بالنسبة للمقاييس والأبعاد لسيارة تويوتا bZ4X الكهربائية فهي أطول بـ 3.7 بوصات عن RAV4 العادية، ويبلغ طولها 184.6 بوصة ، مع قاعدة عجلات 112.2 بوصة أي أطول من العادية بقياس 6.3 بوصة، كما أنها تأتي بخلوص أرضي أقل بمقدار 2 بوصة من RAV4 ويبلغ ارتفاعها 69.0 بوصة ، وعرضها 73.2 بوصة، أي أنها أعرض من العادية بمقدار 0.2 بوصة، توفر تويوتا bZ4X الكهربائية مساحة مريحة للأرجل تبلغ 42.1 بوصة للمقعد الأمامي و 35.3 بوصة للركاب في المقعد الخلفي. حجم الحمولة لشنطة الأمتعة يبلغ 27.7 قدمًا مكعبة.

الجدير بالذكر أن تويوتا لم تصدر أي معلومات عن مجموعة نقل الحركة ومخرجات الطاقة.

تويوتا تويوتا bZ4X الليثيوم البلاديوم البلاتين فئة XLE فئة Limited وكالة حماية البيئة الأمريكية

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