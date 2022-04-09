تعرف على أسعار تويوتا بيلتا موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة .. تفاصيل

تعتبر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 واحدة من احدث الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان والتي تحمل العلامة التجارية للصانع الياباني العريق، بينما شهدت تلك النسخة زيادة بالقيمة السعرية داخل السوق المصري تتراوح بين 30 و 35 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

تعرف على اسعار تويوتا بيلتا موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

تضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر.

تعرف على اسعار تويوتا بيلتا موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة اوتوماتيكي من 4 سرعات، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 12 ثانية.

تعرف على اسعار تويوتا بيلتا موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

وتحتوي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، ونظام إيموبليزر للحماية من السرقات، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية.

تعرف على اسعار تويوتا بيلتا موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

ودعمت السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 بجنوط رياضية 15 و 16 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتجهيزات اخرى مثل شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، وحساسات ركن مع كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومصابيح LED.

تعرف على اسعار تويوتا بيلتا موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 بعد الزيادة الجديدة

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2022 بقيمة قدرها 285 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2022 بقيمة قدرها 320 ألف جنيه بدلاً من 290 ألف جنيه.