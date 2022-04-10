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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تنفي وجود خطط للانسحاب من إنتاج السيارات في المملكة المتحدة.. تفاصيل

صدى البلد

أعادت تويوتا تأكيد التزامها بإنتاج السيارات في المملكة المتحدة بعد أن أشارت التقارير إلى أنها هددت بالانسحاب بسبب خطط الحكومة لتسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية.

أعادت شركة صناعة السيارات اليابانية التأكيد على أن لديها "خارطة طريق واضحة" لتحقيق مركبات خالية من الانبعاثات حيث تستعد وزارة النقل (DtF) لتقديم أهداف تتطلب نسبة مئوية أعلى من مبيعات السيارات الجديدة لتكون خالية من الانبعاثات كل عام من 2024.

قالت تويوتا إنها في طريقها لأن تكون نسبة 100٪ من موديلاتها المباعة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035، وأكدت في بيان أرسل إلى أوتوكار: "نحن نركز على تحقيق مستقبل طويل الأجل ومستدام ، بما في ذلك مصانعنا في المملكة المتحدة ، حيث نتحرك نحو هدفنا النهائي المتمثل في تأمين عمليات خالية من الكربون".

"بعد أن استثمرنا 240 مليون جنيه إسترليني في عملياتنا في المملكة المتحدة لإنتاج طرازات كورولا الحالية، لسنا على وشك اتخاذ قرارات استثمارية وشيكة فيما يتعلق بالتصنيع المحلي."

يتم إنتاج تويوتا كورولا حاليًا في مصنع بيرناستون التابع للشركة في ديربيشاير، والذي يعمل به حوالي 3000 شخص، كما أنها تنتج محركات في ديسايد في شمال ويلز.

قالت تويوتا إنها لم تر خطط الحكومة لولاية جديدة للانبعاثات الصفرية، لا يمكننا التعليق على استشارة الحكومة المتعلقة بالتفاصيل الفنية لتفويض جديد للانبعاثات الصفرية والنظام التنظيمي لثاني أكسيد الكربون، لأننا لم نر ذلك، وسوف نستمر في الاقتراب من أي نقاش مع حكومة المملكة المتحدة على أساس الحوار البناء والاحترام، أينما نعمل فلسفتنا هي الالتزام دائمًا بالمعايير التنظيمية للانبعاثات التي تضعها الحكومات. لم نفوت أبدًا هدفًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا، مما جعل تويوتا شركة رائدة بين شركات السيارات الكبرى".

تستهدف تويوتا حاليًا مزيج مبيعات خالٍ من الانبعاثات بنسبة 50٪ على الأقل بحلول عام 2030 في أوروبا الغربية، مع مزيد من الزيادات المخطط لها "بناءً على طلب العملاء"، كما ستنتقل علامتها التجارية المتميزة لكزس إلى السيارات الكهربائية فقط اعتبارًا من عام 2030، وتهدف كلتا العلامتين التجاريتين إلى تقديم ما مجموعه 15 مركبة كهربائية بعد عام 2030، بما في ذلك الصالونات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الرياضية.

تويوتا السيارات المملكة المتحدة الرياضية كورولا

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