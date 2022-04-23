عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 بالسوق الأوروبية.. صور

انطلاقة قوية للوحش
انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 بالسوق الاوروبية

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية ان تضع بصمة واضحة في هذا المجال، بعد ان حققت شعبية كبيرة بالاسواق المختلفة، ومن بين هذه الشركات هي "إكس بينج" والتي كشفت عن نسختها الجديدة من فئة السيدان والتي تحمل اسم P5

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 بالسوق الاوروبية

 

وتعد النسخة P5 من إكس بينج واحدة من الاصدارات المتطورة والتي تعمل بتقنية الطاقة الكهربائية، حيث تضم السيارة محرك كهربائي بقوة 211 حصانا، و 310 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية 66 كيلووات في الساعة.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 

وتضم السيارة إكس بينج P5 شاحن AC بقوة 11 كيلو وات، يدعم تقنية الشحن السريع حتى 70 كيلوواط، حيث تتمكن خلال 36 دقيقة أن تصل من 30% إلى 80% من طاقتها، مع امكانية التسارع ومن نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 

وتحتوي السيارة إكس بينج P5 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 15.6 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب مقاعد أمامية وخلفية بنظام التدفئة مغطاة بالجلد الفاخر، وخاصية التحكم في المناخ، و شاحن لاسلكي.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 

كما تضم السيارة إكس بينج P5 فتحة سقف بانوراما مظللة، ومصابيح أمامية حادة المظهر بتقنية LED LIGHT، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع تجمع بين اللون الاسود والفضي، وحساسات حركة أمامية، بالاضافة إلى مصابيح خلفية متصلة وحساسات ركن بتلك المنطقة.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 

ودعمت السيارة إكس بينج P5 بالعديد من التجهيزات ومنها خاصية التحكم في الحفاظ علي المسار، مثبت سرعة تكيفي، ونظام سرعة الانعطاف التكيفية، وعدد 9 كاميرات، و 5 رادرات عالية الاداء، بالاضافة إلى 12 مستشعرًا للموجات فوق الصوتية، إلى جانب منظومة المكباح عالية الاداء ومنظومة الوسائد الهوائية.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 
الصينية السيارات الصينية تصنيع السيارات الصينية إكس بينج إكس بينج P5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي |صور

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

نجاة امرأة من الموت أسفل عجلات قطار في الأرجنتين| فيديو

تحديد أكواد الشبكات والبيع للمستهلك أبرزها.. تعرف على مهام جهاز تنظيم سوق الغاز

ذكر مستجاب بعد شروق الشمس .. لا تغفل عن هذه التيجان السبع

23 إبريل .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك

إيرلندا تمنح السجناء فرصة لتغيير نمط الحياة عن طريق الخيول .. تفاصيل

لافروف : تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائق سرية تفضح الخطط الأمريكية لتفجير القمر بالنووي

أحلى من أوروبا.. 50 صورة ترصد جمال ممشى أهل مصر الساحر| شاهد

تمساح ضخم يتجول بين المنازل في حي سكني|فيديو

بحضور بدر بانون.. الأهلي يطيح بالرجاء المغربي ويواجة وفاق سطيف في الدور قبل النهائي

فيديو

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ