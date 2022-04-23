انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 بالسوق الأوروبية.. صور

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية ان تضع بصمة واضحة في هذا المجال، بعد ان حققت شعبية كبيرة بالاسواق المختلفة، ومن بين هذه الشركات هي "إكس بينج" والتي كشفت عن نسختها الجديدة من فئة السيدان والتي تحمل اسم P5

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5 بالسوق الاوروبية

وتعد النسخة P5 من إكس بينج واحدة من الاصدارات المتطورة والتي تعمل بتقنية الطاقة الكهربائية، حيث تضم السيارة محرك كهربائي بقوة 211 حصانا، و 310 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية 66 كيلووات في الساعة.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5

وتضم السيارة إكس بينج P5 شاحن AC بقوة 11 كيلو وات، يدعم تقنية الشحن السريع حتى 70 كيلوواط، حيث تتمكن خلال 36 دقيقة أن تصل من 30% إلى 80% من طاقتها، مع امكانية التسارع ومن نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5

وتحتوي السيارة إكس بينج P5 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 15.6 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب مقاعد أمامية وخلفية بنظام التدفئة مغطاة بالجلد الفاخر، وخاصية التحكم في المناخ، و شاحن لاسلكي.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5

كما تضم السيارة إكس بينج P5 فتحة سقف بانوراما مظللة، ومصابيح أمامية حادة المظهر بتقنية LED LIGHT، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع تجمع بين اللون الاسود والفضي، وحساسات حركة أمامية، بالاضافة إلى مصابيح خلفية متصلة وحساسات ركن بتلك المنطقة.

انطلاقة قوية للوحش الصيني إكس بينج P5

ودعمت السيارة إكس بينج P5 بالعديد من التجهيزات ومنها خاصية التحكم في الحفاظ علي المسار، مثبت سرعة تكيفي، ونظام سرعة الانعطاف التكيفية، وعدد 9 كاميرات، و 5 رادرات عالية الاداء، بالاضافة إلى 12 مستشعرًا للموجات فوق الصوتية، إلى جانب منظومة المكباح عالية الاداء ومنظومة الوسائد الهوائية.