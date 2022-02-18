عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل السيارات الصينية في مصر موديل 2022.. صور

افضل السيارات الصينية
افضل السيارات الصينية في مصر موديل 2022

استطاعت السيارات الصينية ان تحتل مكانة كبيرة وسط موديلات 2022، حيث تتعدد الفئات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، إلى جانب اللمسات الخاصة بالتصميم الخارجي بين فئة السيدان والكروس اوفر الرياضية متعددة الاستخدام، والتجهيزات الداخلية ايضا.

txt

أبرز 5 سيارات صينية داخل السوق الإماراتي موديلات 2022.. صور

txt

5 سيارات SUV صينية موديل 2022 في السعودية .. صور

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ افضل السيارات الصينية في مصر موديل 2022.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

1 – جاك J7 موديل 2022 

 

تأتي السيارة جاك J7 موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4772 مم للطول، وبعرض يبلغ 1820 مم، و 1492 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 540 لتر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات.

 

ويتراوح سعر السيارة جاك J7 موديل 2022 بين 307 الاف و 337 الف جنيه.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

2 – شيري تيجو 7 برو موديل 2022 

 

زودت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج 154 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، تعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع تقنيات اخرى تتعلق بأنظمة المكابح مثل ABS مانع للانغلاق، و EBD للتوزيع الالكتروني، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، والمساعدة على تجاوز المرتفعات.

 

وتبدأ أسعار الفئة الاولى من السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 365 الف جنيه، حتى 395 الف جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

3 – جيلي كول راي موديل 2022 

 

تقدم السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، مع 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلاومتر في الساعة، خلال فترة ومنيه مدتها 7.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كم.

 

وتقدم الفئة الاولى من السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 319 الف جنيه، والثانية PREMIUM بقيمة قدرها 369.900 جنيه.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

4 – ام جي 6 موديل 2022 

 

تتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، مع محرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، قادر على انتاج قوة قدرها 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

وتبدأ أسعار السيارة ام جي 6 موديل 2022 من 329.990 جنيه حتى 349.990 جنيه.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

5 – بايك X5 موديل 2022 

 

ترتكز السيارة بايك X5 موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2665 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4480 مم، وبعرض يبلغ 1837 مم، و 1680 مم للارتفاع، وسعة تخزين خلفية تتسع إلى 380 لتر، وبخرزان وقود يسع لـ 55 لتر، بينما تستمد اوامر القوة من سواعد محرك 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 148 حصانا، مقترن بناقل حركة CVT اوتوماتيكي، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

 

وتقدم السيارة بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 335 الف جنيه.

بسبب انقطاع الكهرباء موديلات 2022 السيارات الصينية السيارات الصينية افضل السيارات الصينية موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

التهم مخلفات بـ الحسين.. إخماد حريق بـ المناصرة ومنع امتداد النار للمخازن

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

بيني أنا والخطيب.. وليد سليمان يعلن تفاصيل لأول مرة بقرار اعتزاله |فيديو

سر ثبات المكياج.. خبيرة تجميل عروسة الإسماعيلية ترد على الواقعة

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف سبب بناء العاصمة الإدارية الجديدة: بنحل مشكلة بلد

متصدقوش اللي حصل| ياسمين عز لـ عروس الإسماعيلية: حافظي على جوزك |فيديو

التموين تؤمن احتياجات منظومة الدعم من زيت الطعام بالتعاقد على 34.5 ألف طن

سؤال مفاجئ لـ وزير المالية بشأن الضرائب.. ومعيط يجيب "فيديو"

انقلاب سيارة بـ ترعة المحمودية ومصرع وإصابة 4 أشخاص

شاهد.. هدفا تريزيجيه مع باشاك شهير أمام ريزا سبور في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

مي القاضي تحتفل بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.. صور

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

اﻟﻤﺰﻳﺪ