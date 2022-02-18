أفضل السيارات الصينية في مصر موديل 2022.. صور

استطاعت السيارات الصينية ان تحتل مكانة كبيرة وسط موديلات 2022، حيث تتعدد الفئات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، إلى جانب اللمسات الخاصة بالتصميم الخارجي بين فئة السيدان والكروس اوفر الرياضية متعددة الاستخدام، والتجهيزات الداخلية ايضا.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ افضل السيارات الصينية في مصر موديل 2022.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

1 – جاك J7 موديل 2022

تأتي السيارة جاك J7 موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4772 مم للطول، وبعرض يبلغ 1820 مم، و 1492 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 540 لتر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات.

ويتراوح سعر السيارة جاك J7 موديل 2022 بين 307 الاف و 337 الف جنيه.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

2 – شيري تيجو 7 برو موديل 2022

زودت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج 154 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، تعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع تقنيات اخرى تتعلق بأنظمة المكابح مثل ABS مانع للانغلاق، و EBD للتوزيع الالكتروني، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، والمساعدة على تجاوز المرتفعات.

وتبدأ أسعار الفئة الاولى من السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 365 الف جنيه، حتى 395 الف جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

3 – جيلي كول راي موديل 2022

تقدم السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، مع 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلاومتر في الساعة، خلال فترة ومنيه مدتها 7.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كم.

وتقدم الفئة الاولى من السيارة جيلي كول راي موديل 2022 بقيمة قدرها 319 الف جنيه، والثانية PREMIUM بقيمة قدرها 369.900 جنيه.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

4 – ام جي 6 موديل 2022

تتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، مع محرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، قادر على انتاج قوة قدرها 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتبدأ أسعار السيارة ام جي 6 موديل 2022 من 329.990 جنيه حتى 349.990 جنيه.

السيارات الصينية في مصر موديل 2022

5 – بايك X5 موديل 2022

ترتكز السيارة بايك X5 موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2665 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4480 مم، وبعرض يبلغ 1837 مم، و 1680 مم للارتفاع، وسعة تخزين خلفية تتسع إلى 380 لتر، وبخرزان وقود يسع لـ 55 لتر، بينما تستمد اوامر القوة من سواعد محرك 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 148 حصانا، مقترن بناقل حركة CVT اوتوماتيكي، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.

وتقدم السيارة بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 335 الف جنيه.