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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات صينية داخل السوق الإماراتي موديلات 2022.. صور

ابرز 5 سيارات صينية
ابرز 5 سيارات صينية داخل السوق الاماراتي موديلات 2022

يضم السوق الاماراتي باقة من موديلات 2022، ومنها اصدارات الصانع الصيني المميزة، التي تمكنت من تحقيق نسبة انتشار عالية داخل الاسواق العالمية والعربية، لما تمتكله من قدرات متنوعة، وذلك بحسب الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

ابرز 5 سيارات صينية داخل السوق الاماراتي موديلات 2022 

1 – شيري تيجو 7 موديل 2022 

حصلت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 121 حصانا، و 180 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 165 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية.

وتقدم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بقيمة قدرها 64.995 درهم اماراتي.

 

ابرز 5 سيارات صينية داخل السوق الاماراتي موديلات 2022 

2 – شانجان CS75 بلس موديل 2022 

تأتي السيارة شانجان CS75 بلس موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.690 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.865 متر، و 1.710 متر للارتفاع، بيتنما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.710 متر، أما عن الامكانيات الفنية فدعمت السيارة بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر، بقوة 229 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي.

 

ويبلغ سعر السيارة شانجان CS75 بلس موديل 2022 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 125 الف درهم.

ابرز 5 سيارات صينية داخل السوق الاماراتي موديلات 2022 

3 – جيلي امجراند 7 موديل 2022 

تستمد جيلي امجراند 7 موديل 2022 قوتها من محرك 1800 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج 133 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 177 كيلومتر في الساعة، و 170 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي، بينما تصل قوتها في التسارع من 0 لـ 100 كم خلال مدة تستغرق 12.8 ثانية.

 

وتقدم السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2022 بالسوق الاماراتي بقيمة قدرها 49 الف درهم.

ابرز 5 سيارات صينية داخل السوق الاماراتي موديلات 2022 

4 – ام جي 5 موديل 2022 

زودت السيارة ام جي 5 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج طاقة قدرها 112 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي التحكم، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع تقنيات اخرى مثل فرامل ABS و EBD ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات حركة، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات.

 

وتبدأ أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2022 من 44.900 إلى 57.645 درهم اماراتي.

 

ابرز 5 سيارات صينية داخل السوق الاماراتي موديلات 2022 

5 – شيري اريزو 5 موديل 2022 

دعمت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، قادر على انتاج 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية المقدمة تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 داخل السوق الاماراتي بين 39.795 درهم و 46.500 درهم.

بسبب انقطاع الكهرباء موديلات 2022 الصانع الصيني السوق الاماراتي موديل 2022

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