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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يزيد النشاط ويحمي من الجفاف.. أهمية تناول الزبادي علي السحور في رمضان

صدى البلد

يحتوي الزبادي على البكتيريا النشطة التي تحافظ على الأمعاء من التعرض إلى المشكلات التي من الممكن أن تتعرض إليها أثناء الصيام ومنها الانتفاخات والغازات.
 

لذا قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أهمية تناول الزبادى على السحور.

التقليل من الشعور بالإرهاق

الزبادي على السحور يساعدك على التخلص من الإرهاق والإجهاد الذي تتعرض إليه أثناء نهار رمضان، كما أنه يزيد من القدرة على التركيز والحصول على النشاط اللازم أثناء فترة الصيام.

 

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

يعتبر الزبادي من الأطعمة التي تنظم ضغط الدم والحماية من ارتفاعه، وأشارت إحدى الدراسات أن الزبادي الخالي من الدسم له القدرة على التقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم والأمراض الناتجة عنه مثل مرض القلب وتصلب الشرايين، وخاصة خلال الصيام أثناء الطقس الحار.

 

تزويد الجسم بالفيتامينات

الزبادي من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على وجبة السحور، حيث أنه يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة، ومنها البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم وفيتامين د، مما يفيد الصحة بشكل عام أثناء الصيام.

 

حماية الجسم والبشرة من الجفاف

تناول الزبادي يوميا في شهر رمضان على السحور يساعد على حماية الجسم والبشرة من الجفاف الذي من الممكن أن يتعرض إليه خلال الصيام، وهذا لأنه له القدرة على تعويض الفيتامينات الضرورية لترطيب الجسم والتي قد يفقدها الجسم في الصيام، ولهذا من المهم تناول الزبادي على وجبة السحور في شهر رمضان.

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