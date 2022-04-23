رضوي الشربيني تخطف الأنظار بجمبسوت أسود.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت رضوى الشربينى بإطلالة جذابة انيقة مرتدية جامبسوت باللون الأسود ، وحازت على إعجاب متابعيها .

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

“هي وبس”.. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

وتقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية ويستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.