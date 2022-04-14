مفيدة شيحة تتحدث عن رضوى الشربيني وعبير صبري ومنى عبد الغني



تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن الفنانة عبير صبري، قائلة:"شخصية مثقفة للغاية، متابعة:" بتذاكر دورها بشكل كويس ولكني حاسة أنها بتتظلم".



وفيما يخص الإعلامية رضوى الشربيني، قالت:" رضوى مذيعة شاطرة جدا..وبحس أنها شبهي بطريقة ما"..متابعة:" رضوى نجمعة وعرفت تنجح في مجالها".

واسترسلت "مفيدة شيحة" خلال حوارها ببرنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"،:" رضوى شاطرة في التعبير بشكل عامي وبتعرف توظف الأمثال بشكل صحيح..أنا مبعرفش أعمل الحركة دي".

وتابعت:" كنت اتمنى أن تشاركنا الإعلامية منى عبد الغني في برنامج "الستات"، ولكن ظروفها منعتها من ذلك..وأنا مفتقداها بشكل كبير".

