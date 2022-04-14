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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة تتحدث عن رضوى الشربيني وعبير صبري ومنى عبد الغني

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة


تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن الفنانة عبير صبري، قائلة:"شخصية مثقفة للغاية، متابعة:" بتذاكر دورها بشكل كويس ولكني حاسة أنها بتتظلم".


وفيما يخص الإعلامية رضوى الشربيني، قالت:" رضوى مذيعة شاطرة جدا..وبحس أنها شبهي بطريقة ما"..متابعة:" رضوى نجمعة وعرفت تنجح في مجالها".

 

واسترسلت "مفيدة شيحة" خلال  حوارها ببرنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"،:" رضوى شاطرة في التعبير بشكل عامي وبتعرف توظف الأمثال بشكل صحيح..أنا مبعرفش أعمل الحركة دي".

 

وتابعت:" كنت اتمنى أن تشاركنا الإعلامية منى عبد الغني في برنامج "الستات"، ولكن ظروفها منعتها من ذلك..وأنا مفتقداها بشكل كبير".
 

مفيدة شيحة الفنانة عبير صبري رضوي الشربيني الإعلامية منى عبد الغني اخبار التوك شو

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