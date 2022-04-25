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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خبرx ترند .. نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من فقدان الحياة خلال التصوير.... وصلة ضحك بين شيرين عبد الوهاب وشيماء سيف

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية :

نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من فقدان الحياة خلال التصوير

تداول رواد التوصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشهد مرعب من كواليس تصوير المسلسل اللبناني «للموت2»، بطولة ماغي بو غصن ، دانييلا رحمة ، محمد الأحمد.

وظهر في الفيديو النجمة ماغي بو غصن وهي تجري تصوير آخر مشاهد الحلقة22 من المسلسل، حيث ظهرت في الفيديو وهي تقف امام نيران كثيفة ويقوم أفراد المسلسل بعمل إنفجار ضخم من ورائها .

أحمد عيد عبد الملك : مبروك جمهور الزمالك العظيم

حرص أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق علي تهنئة الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك ، في التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

و كتب احمد عيد عبد الملك  عبر حسابه بموقع تويتر : الزمالك يفوز بالثنائية في الكرة الطائرة بعد الفوز بالدوري من ايام قليلة يفوز بالكاس علي الاهلي ٣/١ للموسم التاني علي التوالي ،مبروك جمهور الزمالك العظيم .

بعد تتويج الزمالك بلقب كأس مصر للطائرة ...إبراهيم فايق: هاردلك للأهلي وجماهيره

حرص الإعلامي إبراهيم فايق علي تهنئة الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك ، في التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

وكتب إبراهيم فايق  عبر حسابة بموقع تويتر : مبرووك ألف مبروك لجمهور الزمالك الفوز ببطولة الكأس  وهاردلك للأهلي و جماهيره.

ميدو يهنئ لاعبي الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس مصر للطائرة

حرص  الكابتن أحمد حسام ميدو، على تهنئة الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك ، في التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

بسبب أحلام سعيدة.. وصلة ضحك بين شيرين عبد الوهاب وشيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف فيديو جديد  وهي ترقص وتغني أغنية "كلها غيرانة"، للنجمة شيرين عبد الوهاب، في أحد مشاهدها في مسلسل "أحلام سعيدة" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وقامت شيرين  بمشاركته مع جمهورها  من خلال ستوري عبر حسابها  الخاص بموقع انستجرام  وعلقت بالقلوب والضحك، لترد عليها شيماء سيف من خلال ستوري الإنستجرام  قائلة"بحبك يا أحلي شيرين".

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