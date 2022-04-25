بسبب أحلام سعيدة.. وصلة ضحك بين شيرين عبد الوهاب وشيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف فيديو جديد وهي ترقص وتغني أغنية "كلها غيرانة"، للنجمة شيرين عبد الوهاب، في أحد مشاهدها في مسلسل "أحلام سعيدة" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وقامت شيرين بمشاركته مع جمهورها من خلال ستوري عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام و علقت بالقلوب و الضحك، لترد عليها شيماء سيف من خلال ستوري الإنستجرام قائلة"بحبك يا أحلي شيرين".

وعرضت أحداث الحلقة 23 من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الأحداث المثيرة.

وشهدت أحداث الحلقة رؤية الخادمة صدفة للص وهو يحاول الهرب من منزل ديدي هانم.

وسرعان ما انقضت عليه للإمساك به بمساعدة حاوس العقار ونجحت صدفة في الإمساك باللص.

كما شهدت أحداث الحلقة، الكشف عن هوية اللص ليتبين أنه زوج إحدى الخادمات السابقات في منزل فى منزل ديدى التي كان تم اتهامها هي الأخرى بسرقة أموال طائلة من المسكن.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.