وائل جسار: شيرين عبد الوهاب مزاجية ومتقلبة ومفيش زعل أو خلاف بيننا

أكد المطرب وائل جسار، متابعته الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها المطربة شيرين عبد الوهاب ولا يتمنى لها غير كل الخير، قائلا: "شيرين تبهرنا بأعمال رائعة وأعمال للتاريخ ولكن الصراحة حصل معايا موقف أثر في، وكنا مع بعض في الطيارة وقبل كده كنا في حفلة فرح وهي طيبة وحبوبة ولكن فى الطيارة حسيت فيه حاجة".

وأضاف وائل جسار، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن رد فعل شيرين معه في الطائرة هو ما جعله يصرح بأن يقول إن شيرين عبد الوهاب مزاجية ومتقلبة، متابعا: "مفيش كلام بيني وبين شيرين ومفيش خلاف بينا وعشان النقطة دي بس قلت كده".

وتابع وائل جسار: "ممكن أكون تسرعت في الكلام ده على شيرين ولكن أنا قلت حسب اللي شوفته معايا قلت كده، وأنا ممكن أغني أغاني لشيرين فى حفلاتي لو حد من الجمهور طلب مني ومفيش بيننا مشاكل وهي حبيبتي ومفيش زعل بينا، والنقطة دي اثرت فيها شويه ويمكن هي مش عارفة".