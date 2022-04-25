عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

118 دولة.. التفاصيل الكاملة لحركة عدم الانحياز التي أسسها جمال عبد الناصر

الرئيس الراحل جمال
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية، ونتيجة مباشرة للحرب الباردة التي تصاعدت بين المعسكر الغربي والشرقي، حركة عدم الانحياز التي أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لينعقد أول مؤتمر لها عام 1961م، بحضور 25 دولة، فما هي تلك الحركة؟

العرابي: أولاد جمال عبد الناصر وعبدالحكيم عامر أصدقاء طفولتي وتخرجنا في مدرسة واحدة

منى الشاذلي: جمال عبد الناصر سبب تعاون أم كلثوم وعبد الوهاب

ما هي حركة عدم الانحياز؟

تعتبر حركة عدم الانحياز واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية 1939م - 1945م، ونتيجة مباشرة للحرب الباردة التي تصاعدت بين المعسكر الغربي « الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو»، والمعسكر الغربي « الاتحاد السوفيتي، وحلف وارسو»، حال نهاية الحرب العالمية الثانية وتدمير دول المحور.

كانت حركة عدم الانحياز من بنات أفكار رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس اليوغوسلافي تيتو، وكانت تهدف إلى الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة، وتم تأسيسها من 29 دولة، وهي الدول التي حضرت مؤتمر باندونغ 1955م، والذي يُعد أول تجمع منظم لدول الحركة.

أنعقد المؤتمر لأول للحركة في بلغراد عام 1961م، وحضره ممثلوا 25 دولة، ثم توالت عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير بطهران في أغسطس 2012م، ووصل عدد أعضاء حركة عدم الانحياز، عام 2011 إلى 118 دولة، وفريق رقابة مكون من 18 دولة، و 10 منظمات.

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

وُلد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918م، في الإسكندرية، والتحق عام 1929م، بالقسم الداخلي في مدرسة حلوان الثانوية، وقضى بها عام واحد فقط، ثم نقل في العام التالي إلى مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية، بعد أن انتقل والدخ إلى العمل بمصلحة البوسطة هناك، وهي المدرسة التي تكون فيها وجدان جمال عبد الناصر القومي.

في عام 1930م، استصدرت وزارة إسماعيل صدقي مرسومًا ملكيًا بإلغاء دستور 1923م، فثارت مظاهرات الطلبة تهتف بسقوط الاستعمار وبعودة الدستور.

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر والسياسة 

كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يتطلع إلى العمل الوطني، منذ أن كان شابًا، فسارع إلى الالتحاق بالجيش في مارس 1937م، لتيقنه بعد التجربة التي مر بها في العمل السياسي واتصالاته برجال السياسة والاحزام، التي أثارت اشمئزازه منهم، ان تحرير مصر لن يتم بالخطب، بل يجب أن تقابل القوة بالقوة والاحتلال العسكري بجيش وطني.

كانت أول معركة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر في فلسطين خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948م، حيث تطوع عبد الناصر في البداية للخدمة في اللجنة العربية العليا بقيادة محمد امين الحسيني، وفي عام 1949م أُرسل ناصر كعضو في الوفد المصري إلى رودس للتفاوض على هدنة رسمية مع إسرائيل، الهدنة التي اعتبر ناصر شروطها مهينة، خاصة وأن الإسرائيليين تمكنوا من احتلال منطقة إيلات بسهولة، بينما هم يتفاوضون مع العرب في مارس 1949م.

تولي عبد الناصر رئاسة مصر 

في 25 فبراير 1954م، أعلن محمد نجيب استقالته من مجلس قيادة الثورة، بعد أن عقد المجلس لقاء رسمي دون حضوره، وقبل ناصر استقالته وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، وأصبح جمال عبد الناصر رئيسًا لمجلس قيادة الثورة، ورئيسًا لمجلس الوزراء.

عام 1967م، عين جمال عبد الناصر نفسه رئيسًا للوزراء، وقائد أعلى للقوات المسلحة، وبدأ حرب الاستنزاف عام 1968م، لاستعادة الأراضي المصرية التي احتلتها إسرائيل.

وفاة جمال عبد الناصر 

عانى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فجأة من نوبة قلبية، نُقل على إثرها على الفور إلى منزله، وقام الأطباء بفحصه، إلا انه توفى بعد عدة ساعات من تلك الأزمة يوم 28 سبتمبر عام 1970م.

الحرب العالمية الثانية حركة عدم الإنحياز جمال عبد الناصر الولايات المتحدة الامريكية الاتحاد السوفيتي حلف الناتو حلف وارسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 24.. كشف تورط الإخوان في حادث خطف الجنود في سيناء

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الأوقاف: فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

وصلت الصعيد.. الأرصاد : عاصفة ترابية قوية قادمة من السعودية | صور

أول رئيس وزراء يتم عقابه..تعرف على أبرز المرشحين لخلافة بوريس جونسون

ترشيحاتنا

وزير خارجية روسيا: هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب نووية

وزير الخارجية الروسي: الصراع في أوكرانيا سينتهي بمعاهدة سلام

لاعب مانشستر سيتي السابق: حالة واحدة تُقرب محرز من أرقام صلاح

غدا.. المالية تستكمل صرف رواتب العاملين عن شهر أبريل

إيلون ماسك يعلن أول قرارات يتم تطبيقها في تويتر بعد الاستحواذ

حكم صلاة المرأة بالبنطلون.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

نادية الجندي تفتح النار: اللجان الإلكترونية دلوقتي بتنجّح أي مسلسل "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ