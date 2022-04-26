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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد منسى .. أمير كرارة ضيف الحلقات القادمة من "الاختيار3”

الاختيار3
الاختيار3

تشهد الحلقات المقبلة من مسلسل “الاختيار3”، ظهور خاص للفنان أمير كرارة بشخصية الشهيد البطل أحمد منسى ،التى سبق وجسدها كرارة فى الجزء الأول من مسلسل “الاختيار” منذ عامين. 

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 3، تسجيل جديد جمع محمد مرسي وخيرت الشاطر ومرشد الإخوان محمد بديع بعد انتخاب الأول رئيسا للجمهورية. 

وقال محمد بديع إنه تلقى رسالة من السفير الإيطالي نقلا عن رئيس وزرائه يمدح فيها أفكار محمد مرسي الاقتصادية، موضحا:" أنا مش هتكلم عنه لإن شهادتنا مجروحة فيه عشان بنحبه". 

واستطرد محمد بديع، أن رئيس الوزراء الإيطالي أعجب بأفكار محمد مرسي الاقتصادية، هذا إلى جانب تمسكه بالقيم والأخلاقيات موضحا:" لما ربنا يختار لمصر رئيس بهذا الشكل فهو رايد للبلد دي الخير".

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

 

الاختيار3 عصام السقا البطل أحمد منسي 30 يونيو 2013 مسلسل الاختيار 3 مسلسل الاختيار محمود البزاوي

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أحمد منسى .. أمير كرارة ضيف الحلقات القادمة من "الاختيار3”

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