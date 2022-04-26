مؤمن هشام حفيد جمال سليمان في "أفراح إبليس".. شاهد كيف اختلف شكله

شارك الفنان الشاب مؤمن هشام متابعيه صورًا من كواليس مسلسل “أفراح إبليس” الجزء2 ويجسد شخصية “منذر” حفيد همام، (جمال سليمان)، والذي تظهر عليه علامات الحزن علي وفاة والده الذي قتل غدرًا، ويعيش مع عائلة أهله بمنزل جدته" جملات “ التي تجسدها النجمة ”صابرين ".

وعبر مؤمن هشام عن سعادته مبسوط بعرض هذا الجزء في ذلك الوقت علي منصة شاهد، وذلك لعدم مشاركته في المارثون الرمضاني 2022"، وعن خروجه للجمهور بعد 5 أعوام من التأجيل، الذي أختلف فيه شكله".

وأضاف “مؤمن هشام”، إن العمل وسط نجوم بحجم جمال سليمان، وصابرين، وهنادي مهنا، وأحمد صفوت، ومحمود الجندي، والراحل أحمد حلاوة، وغيرهم من النجوم".

مؤمن هشام حاليا

جدير بالذكر إن مؤمن هشام شارك العام الماضي بمسلسل القاهرة كابول، والذي كان يجسد نجل طارق لطفي ، وإخراج حسام علي، و تأليف عبدالرحيم كمال".

ويستعد الفترة القادمة، لمشاركته في عمل درامي عالمي من انتاج Netflix الأصلية ويشاركه النجم أمير المصري".