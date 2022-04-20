منة فضالي تروج لـ "أفراح إبليس 2" على إنستجرام

روجت الفنانة منة فضالي لمسلسل “افراح ابليس ٢” وذلك عبر صورة نشرتها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت في الصورة في البوستر الرسمي للمسلسل، مما نال إعجاب متابعيها.

أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل “أفراح إبليس” تم تصوير جزء ثالث منه خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه بعد انتهاء الجزء الثاني، المقرر عرضه بشكل يومي على منصة شاهد vip.