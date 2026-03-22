حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل
«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي
دعاء ثالث أيام عيد الفطر .. كلمات تشرح الصدر وتريح القلب
بمدى يصل لـ 740 كم.. دي إس تكشف عن N°7 الجديدة كليًا | صور
هجوم مستوطنين تحت حماية الاحتلال.. إصابات واعتقالات في جنين وطولكرم والخليل
احمد دويدار يُحلّل سقوط الأهلي: موسم صفري وأداء فني مُخيّب
"مصر مع أشقائها العرب" يتصدر تريند "إكس".. والنشطاء: جولة الرئيس السيسي الخليجية تجسيد لوحدة المصير
ليلة سوداء للكرة المصرية.. الأهلي وبيراميدز والمصري يودعون البطولات الإفريقية
أهلي وزمالك .. حسام حسن يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السعودية وإسبانيا الوديتين
حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا
«توروب» يعترف: أخطاء ساذجة تسبّبت في وداع الأهلي دوري أبطال إفريقيا
لتصحيح المسار | اتفاق داخل الأهلي على رحيل «توروب».. وتعيين حسام البدري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"مصر مع أشقائها العرب" يتصدر تريند "إكس".. والنشطاء: جولة الرئيس السيسي الخليجية تجسيد لوحدة المصير

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) طوفانا من التفاعل العربي والمصري، وتصدر هاشتاج #مصر_مع_أشقائها_العرب قائمة الأكثر تداولا في مصر وعدة دول خليجية، تزامنا مع الزيارة الأخوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت إلى مملكتي البحرين والسعودية.

وعبّر آلاف المغردين من خلال الهاشتاج عن دعمهم الكامل للتحركات المصرية الرامية لحماية الأمن القومي العربي، معتبرين أن زيارة الرئيس السيسي خلال ثاتي أيام عيد الفطر المبارك تحمل دلالات سياسية قوية تتجاوز التضامن البروتوكولي إلى "الشراكة الاستراتيجية" في مواجهة التهديدات الإقليمية الراهنة.

ولم يقتصر التفاعل على الداخل المصري، بل شارك مغردون من البحرين والسعودية بآلاف التدوينات التي أشادت بموقف مصر "صمام أمان العروبة"، وتداول النشطاء على نطاق واسع صورا ومقاطع فيديو توثق الاستقبال الحافل للرئيس السيسي، خاصة لقطة قيادة الملك حمد بن عيسى السيارة وبصحبته الرئيس السيسي، والتي وصفها المتابعون بأنها "أبلغ رد على محاولات النيل من استقرار المنطقة".

كما أبرزت وسائل إعلام وقنوات عربية ودولية تأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد.

وجاءت تأكيدات السيد الرئيس خلال الزيارة الأخوية التى قام بها إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث استقبله في السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي البحرين استقلبه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

فتحت عنوان "محمد بن سلمان والسيسي يبحثان التصعيد العسكري في الشرق الأوسط" أبرزت قناة "سي ان ان" بالعربي إدانة السيد الرئيس السيسي للاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وسلطت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الضوء على حديث السيد الرئيس السيسي في السعودية حيث جدد خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي "إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها".

كما أبزرت قناة "سكاي نيوز" تصريحات السيد الرئيس السيسي خلال الزيارتين وتأكيده أن "مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد"، وأن أمنهما القومي كل لا يتجزأ، باعتبار أن أمن الخليج العربي هو امتداد للأمن القومي المصري، وتناول التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة لوقف التصعيد بين إيران ودول الخليج.

فيما أشارت قناة "العربية "وتحت عنوان ولي العهد السعودي والرئيس المصري يناقشان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، إلى تجديد السيد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية ضد السعودية ودول المنطقة.

وتحت عنوان ولي العهد السعودي والرئيس المصري يناقشان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، أبرزت قناة "الحدث" مباحثات ولي العهد السعودي والسيد الرئيس السيسي حيث أشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، بحث في جدة اليوم، مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية، في مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى زيارة قصيرة إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، من أجل التأكيد على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجديد موقف مصر الثابت في إدانة ورفض الاعتداءات وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.

كما أبرز تلفزيون الشرق الدولي تحت عنوان (الرئيس السيسي يجدد إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على المملكة ودول المنطقة) تأكيدات السيد الرئيس السيسي وقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها ، كما جدد السيد الرئيس خلال اللقاء إدانة مصر للاعتداءات على المملكة ودول المنطقة.


May be an image of ‎map and ‎text that says '‎For You Trending News Sports Global Trending The most popular posts → 1. Trending in Egypt _العرب #مصر_مع_اشقایها_ال# _اشقايها_ _مصر_مع#‎'‎‎
ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

المتهمون بإلقاء أكياس المياه

شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل

ترشيحاتنا

مباراة المصري وشباب بلوزداد

المصري يتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خارج الديار ويودع كأس الكونفدرالية

الترجي والأهلي

دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يحرز الهدف الثاني ويتقدم على الأهلي

الاهلي

إبراهيم عبد الجواد: شوط أول مميز من رجالة الأهلي أمام الترجي

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد