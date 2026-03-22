"مصر مع أشقائها العرب" يتصدر تريند "إكس".. والنشطاء: جولة الرئيس السيسي الخليجية تجسيد لوحدة المصير

شهدت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) طوفانا من التفاعل العربي والمصري، وتصدر هاشتاج #مصر_مع_أشقائها_العرب قائمة الأكثر تداولا في مصر وعدة دول خليجية، تزامنا مع الزيارة الأخوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت إلى مملكتي البحرين والسعودية.

وعبّر آلاف المغردين من خلال الهاشتاج عن دعمهم الكامل للتحركات المصرية الرامية لحماية الأمن القومي العربي، معتبرين أن زيارة الرئيس السيسي خلال ثاتي أيام عيد الفطر المبارك تحمل دلالات سياسية قوية تتجاوز التضامن البروتوكولي إلى "الشراكة الاستراتيجية" في مواجهة التهديدات الإقليمية الراهنة.

ولم يقتصر التفاعل على الداخل المصري، بل شارك مغردون من البحرين والسعودية بآلاف التدوينات التي أشادت بموقف مصر "صمام أمان العروبة"، وتداول النشطاء على نطاق واسع صورا ومقاطع فيديو توثق الاستقبال الحافل للرئيس السيسي، خاصة لقطة قيادة الملك حمد بن عيسى السيارة وبصحبته الرئيس السيسي، والتي وصفها المتابعون بأنها "أبلغ رد على محاولات النيل من استقرار المنطقة".

كما أبرزت وسائل إعلام وقنوات عربية ودولية تأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد.

وجاءت تأكيدات السيد الرئيس خلال الزيارة الأخوية التى قام بها إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث استقبله في السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي البحرين استقلبه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

فتحت عنوان "محمد بن سلمان والسيسي يبحثان التصعيد العسكري في الشرق الأوسط" أبرزت قناة "سي ان ان" بالعربي إدانة السيد الرئيس السيسي للاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وسلطت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الضوء على حديث السيد الرئيس السيسي في السعودية حيث جدد خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي "إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها".

كما أبزرت قناة "سكاي نيوز" تصريحات السيد الرئيس السيسي خلال الزيارتين وتأكيده أن "مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد"، وأن أمنهما القومي كل لا يتجزأ، باعتبار أن أمن الخليج العربي هو امتداد للأمن القومي المصري، وتناول التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة لوقف التصعيد بين إيران ودول الخليج.

فيما أشارت قناة "العربية "وتحت عنوان ولي العهد السعودي والرئيس المصري يناقشان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، إلى تجديد السيد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية ضد السعودية ودول المنطقة.

وتحت عنوان ولي العهد السعودي والرئيس المصري يناقشان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، أبرزت قناة "الحدث" مباحثات ولي العهد السعودي والسيد الرئيس السيسي حيث أشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، بحث في جدة اليوم، مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية، في مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى زيارة قصيرة إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، من أجل التأكيد على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجديد موقف مصر الثابت في إدانة ورفض الاعتداءات وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.

كما أبرز تلفزيون الشرق الدولي تحت عنوان (الرئيس السيسي يجدد إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على المملكة ودول المنطقة) تأكيدات السيد الرئيس السيسي وقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها ، كما جدد السيد الرئيس خلال اللقاء إدانة مصر للاعتداءات على المملكة ودول المنطقة.



