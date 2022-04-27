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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة تفتيح للبشرة الجافة وإعادة نضارتها

وصفة تفتيح البشرة
وصفة تفتيح البشرة الجافة

ترغب الكثير من النساء عند اقتراب الاحتفال بعيد الفطر فى تفتيح البشرة للحصول على إطلالة أكثر جمالا وإشراقا فى هذه المناسبة السعيدة.

تجد صاحبات البشرة الجافة صعوبة فى تفتيح البشرة وعلاج جفافها والخطوط التعبيرية الموجودة بها فى آن واحد

نعرض لكم طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة الجافة التى تمنحها نعومة ونضارة لا مثيل لها وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي ” 
 

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مكونات وصفة تفتيح للبشرة الجافة 
ملعقة من زيت جوز الهند
حبة صغيرة من البطاطس المبشورة

ملعقة من بذور الشيا
5 قطرات من زيت اللوز

طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة الجافة:

  • فى وعاء صغير اخلطي البطاطس المبشورة مع زيت اللوز وزيت جوز الهند وبذور الشيا جيدا
  • بمجرد تجانس المكونات ضعيها بفرشاة على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم قومى بغسل وجهك جيدا وبلطف.
تفتيح تفتيح البشرة وصفة تفتيح البشرة الجافة الخطوط التعبيرية وصفة تفتيح البشرة beauty

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