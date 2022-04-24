أبرزها القرع المر.. أطعمة تحارب تجاعيد البشرة

يقلل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إجهاد البشرة، ويساعد في الحصول على بشرة بدون تجاعيد .. ومع ذلك، استشيري الطبيب إذا كنت تعانين من أي اضطرابات جلدية.. وللحصول على نتائج فعالة إليك ابرز الأطعمة وفقا لموقع هيلث.

1. القرع المر



يحتوي القرع المر أو البطيخ المر على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة لمرض السكري وخصائص تحمي الكبد

تشير الدراسات إلى أن القرع يساعد في التئام الجروح بشكل أسرع وله أيضًا خصائص مضادة للسرطان يمكن أن يساعد الحفاظ على صحة الكبد والخلايا المحمية من أضرار الجذور الحرة في تحسين بشرتك من الداخل.

استهلكي القرع المر المغلي كما هو أو يمكنك أيضًا إضافته إلى العصائر.

2. عصير الصبار



يستخدم جل الصبار على نطاق واسع في العديد من تركيبات العناية بالبشرة لخصائصه المرطبة التي تساعد على الحد من الالتهابات، وشفاء الجلد كما أن لها خصائص مضادة للأورام وتساعد في تقليل فرص الإصابة بالتهاب الجلد الدهني والصدفية.

استهلك عصير الصبار أول شيء في الصباح.. يمكنك أيضًا وضع الصبار على الجلد لتقليل اندلاع حب الشباب وترطيب البشرة الجافة.

3. البطيخ



يعد البطيخ مصدرًا غنيًا بالليكوبين وفيتامين ج (مضادات الأكسدة) والأحماض الدهنية.

تحمي الفاكهة بشرتك من أضرار الأكسدة، وتقلل من الإجهاد التأكسدي وتؤخر الشيخوخة، ولها خصائص مقاومة للسرطان تساعد أيضًا في منع التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة.

استهلكي البطيخ كما هو أو أضيفيه إلى السلطات والعصائر.