عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها القرع المر.. أطعمة تحارب تجاعيد البشرة

صدى البلد

يقلل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إجهاد البشرة، ويساعد في الحصول على بشرة بدون تجاعيد .. ومع ذلك، استشيري الطبيب إذا كنت تعانين من أي اضطرابات جلدية.. وللحصول على نتائج فعالة إليك ابرز الأطعمة وفقا لموقع هيلث. 

1. القرع المر


يحتوي القرع المر أو البطيخ المر على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة لمرض السكري وخصائص تحمي الكبد 

تشير الدراسات إلى أن القرع يساعد في التئام الجروح بشكل أسرع وله أيضًا خصائص مضادة للسرطان يمكن أن يساعد الحفاظ على صحة الكبد والخلايا المحمية من أضرار الجذور الحرة في تحسين بشرتك من الداخل.

استهلكي القرع المر المغلي كما هو أو يمكنك أيضًا إضافته إلى العصائر. 

2. عصير الصبار


يستخدم جل الصبار على نطاق واسع في العديد من تركيبات العناية بالبشرة لخصائصه المرطبة التي تساعد على الحد من الالتهابات، وشفاء الجلد كما أن لها خصائص مضادة للأورام وتساعد في تقليل فرص الإصابة بالتهاب الجلد الدهني والصدفية.

استهلك عصير الصبار أول شيء في الصباح.. يمكنك أيضًا وضع الصبار على الجلد لتقليل اندلاع حب الشباب وترطيب البشرة الجافة.

وصفة جل الصبار لعلاج البشرة الجافة

من الصبار.. وصفات طبيعية تزيد من جمالك

3. البطيخ
 

يعد البطيخ مصدرًا غنيًا بالليكوبين وفيتامين ج (مضادات الأكسدة) والأحماض الدهنية.

تحمي الفاكهة بشرتك من أضرار الأكسدة، وتقلل من الإجهاد التأكسدي وتؤخر الشيخوخة، ولها خصائص مقاومة للسرطان تساعد أيضًا في منع التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة.

استهلكي البطيخ كما هو أو أضيفيه إلى السلطات والعصائر.

 

البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جشع التجار يجعل حلم شراء سيارة جديدة اقرب للمستحيلات .. تفاصيل

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

مش وجاهة إعلامية.. فرج عامر: مباراة مصر والسنغال ستعاد وتجميد مصطفى غربال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث عند وضع جل الصبار على الرموش

القرع كلمة السر.. نيوزويك: باحث مصري يقدم الحل السحري لأزمة الغذاء العالمية

ترشيحاتنا

سمية الخشاب: عزاء والدتي كان على المقابر فقط |خاص

برلمانية: إنشاء 4 مصانع لدباغة الجلود يسهم في زيادة الصادرات

سفير مصر في وارسو يشارك باحتفالات الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد.. صور

مارين لوبان تقر بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام إيمانويل ماكرون

لوبان تقر بالهزيمة وتؤكد: مشروع ماكرون خطر على فرنسا

احذروا منها... حركة لا تناسب السيدات في لعب كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

ميكنة التبرعات.. وداعاً صناديق جمع المساعدات بالمساجد

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ