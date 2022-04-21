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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحميك من أمراض عديدة.. تعرف على فوائد البطيخ

البطيخ
البطيخ

يحتوي البطيخ على العديد من الفوائد الصحية، يأتي اللون الأحمر المبهج من مادة اللايكوبين ، أحد مضادات الأكسدة، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري كجزء من نمط حياة صحي. 

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كما أن البطيخ غني بالأحماض الأمينية التي تسمى سيترولين والتي قد تساعد في تحريك الدم بالجسم ويمكن أن تخفض ضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية .

يحتوي البطيخ على صبغة طبيعية تسمى بيتا كريبتوكسانثين والتي تحمي مفاصلك من الالتهابات، تظهر بعض الدراسات أنه بمرور الوقت ، قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

تمنحك شريحة واحدة متوسطة الحجم من البطيخ 9-11٪ من فيتامين أ الذي تحتاجه كل يوم، هذه المغذيات هي أحد مفاتيح الحفاظ على صحة عينيك، تعتبر الأطعمة أفضل الطرق للحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.

يحتوي البطيخ العصير على 92٪ من الماء ، لذا فهو طريقة بسيطة للمساعدة في الحفاظ على رطوبتك، كل خلية في جسمك تحتاج إلى الماء، حتى النقص البسيط يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول.

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