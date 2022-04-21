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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 فوائد صحية لبذور الفلفل الحار

فلفل أحمر
فلفل أحمر

فوائد بذور الفلفل الحار عديدة  فهو يساعد على الهضم ومنع السرطان والتغلب على مشاكل الجهاز الهضمي. 

إليك أهم فوائد بذور الفلفل الحار لصحتك وفقا لموقع بولد سكاى الهندي 

1. هضم أفضل

يعمل الجهاز الهضمي في الجسم على هضم الأطعمة والمشروبات التي تدخل الجسم  ويمكن أن يساعد تناول بذور الفلفل الحار في التغلب على مشاكل الجهاز الهضمي  .

2. منع السرطان

تتميز بذور الفلفل الحار بغناها  بمركبات تسمى الكابسيسين والتي لها القدرة على القضاء على أسباب السرطان ومنع انتشاره  في الجسم. 

3. خفض مستوى الكوليسترول

بذور الفلفل الحار مفيدة لخفض مستويات الكوليسترول إلى المستوى الطبيعي  فهي قادرة على تقليل مخاطر زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم. 

4. فقدان الوزن

 الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين مما يسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع لأن بذور الفلفل الحار تزيد من درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب. 

5. علاج الانفلونزا

إذا ظهرت عليك أعراض الأنفلونزا ، فحاول تناول طعام حار يحتوي على بذور الفلفل الحار.فقد وجد أن الكابسيسين الموجود في بذور الفلفل الحار يساعد أيضًا على زيادة إفراز العرق ويخفف من أعراض الأنفلونزا 

 تساعد الأطعمة الغنية بالتوابل أيضًا على فتح مجرى الهواء وتقليل التهاب الجيوب الأنفية وأعراض الأنفلونزا الأخرى.

6. استقرار الحالة المزاجية

 الفلفل الأحمر قادر على تعزيز مستويات الإندورفين والسيروتونين التي تخفف الألم وتعطي الشعور بالراحة ويمكن أن يساعد هذا الهرمون في علاج التوتر والاكتئاب. 

الفلفل الحار بذور الفلفل الحار منع السرطان فوائد بذور الفلفل الحار جهاز الهضمي الكوليسترول فقدان الوزن health

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