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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأخضر يوميا؟

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الفلفل الأخضر الحلو من الخضروات المهمة التي لا يجب الاستغناء عنها وذلك لفوائده العظيمة، وقدم الدكتور مجدي الجندي المعالج بالطب البديل فوائد الفلفل الأخضر غير المتوقعة وماذا يحدث عند تناوله يوميا.

1- تقوية جهاز المناعة .
2- الحماية من الأنيميا .
3- تعزيز صحة العيون .
4- تغذية الجنين أثناء الحمل .
5- مثالي لخسارة الوزن .
6- تعزيز صحة الجهاز الهضمي .
7- تعزيز صحة الجهاز العصبي .
8- الحفاظ على صحة البشرة وتحسين مظهرها


أما الفلفل الأخضر "الحار" فإنه لا يختلف كثيرا عن الحلو في قيمته الغذائية، وإن كانت نسبة فيتامين "أ" في الحار تساوي ضعف ما هو موجود في الفلفل الحلو، وتقل نسبة فيتامين "ج" في الفلفل الحار عما هو متوفر في الفلفل الحلو.

والفلفل الحار فاتح للشهية ومطهر ومنشط للدورة الدموية إلا أنه مخرش للقناة 

فوائد الفلفل الرومي
والفلفل من أفضل المنشطات ومكسبات الحيوية ... والفلفل البارد قد يكون أبطأ في الهضم من الفلفل الحار.
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