ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأخضر يوميا؟





أما الفلفل الأخضر "الحار" فإنه لا يختلف كثيرا عن الحلو في قيمته الغذائية، وإن كانت نسبة فيتامين "أ" في الحار تساوي ضعف ما هو موجود في الفلفل الحلو، وتقل نسبة فيتامين "ج" في الفلفل الحار عما هو متوفر في الفلفل الحلو.





والفلفل الحار فاتح للشهية ومطهر ومنشط للدورة الدموية إلا أنه مخرش للقناة





فوائد الفلفل الرومي