شاهد.. أغرب محاولة لتهريب المخدرات باستخدام الفلفل الأخضر

لجأ شاب مكسيكي إلى حيلة غريبة من نوعها من أجل تهريب مخدر "الماريجوانا" إلى أحد أقاربه في أحد سجون ولاية "بويبلا" بالمكسيك في الآونة الأخيرة، مستعينًا في ذلك بـ"الفلفل الأخضر"، لكن لسوء حظه، فقد كشفت الصدفة حيلته ووجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه نتيجة لمحاولته الجنونية.





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من الشائع في سجون أمريكا اللاتينية السماح للسجناء بتلقي طرود الطعام أثناء زيارات أفراد عائلاتهم لهم بالسجون.









لكن الحكومة المكسيكية قررت إيقاف الزيارات العائلية مؤقتًا كإجراء احترازي لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون، وفي أعقاب ذلك تسلم أحد ضباط السجن طردًا من زائر يُدعى "روبرتو كارلوس"، كان موجهًا لأحد أقاربه.





وكان الطرد ظاهريًا يحتوي على البيض والطماطم والفلفل الحار، إلا أنه أثناء قيام حارس السجن بتفقد محتوياته انقسمت إحدى حبات الفلفل الأخضر؛ وعند تفقد الحارس لبقية حبات الفلفل الأخضر، اكتشف وجود 9 أكياس صغيرة مليئة بالمادة المخدرة داخلها.





وألقت السلطات القبض على "روبرتو كارلوس" في الحال، واحتجزته الشرطة المحلية على خلفية هذه الواقعة.