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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة جل الصبار لعلاج البشرة الجافة

وصفة جل الصبار لعلاج
وصفة جل الصبار لعلاج البشرة الجافة

تعد البشرة الجافة من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء خلال فترة الصيام بسبب نقص كمية السوائل فى ساعات النهار ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة ببعض الوصفات الطبيعية الفعالة فى ترطيب البشرة.

نقدم لكم طريقة عمل وصفة البشرة الجافة باستخدام زيت جوز الهند والصبار وفقا لما جاء فى موقع “boldsky ” 

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مكونات وصفة البشرة الجافة 

زيت جوز الهند 
زيت اللوز
جل الصبار


طريقة عمل وصفة البشرة الجافة 

اطحنى جل الصبار جيدًا بملعقة حتى يصبح الجل ناعمًا ومتناسقًا وغير متكتل يمكنك استخدام الخلاط بدلا من المعلقة .

أضيفي زيت جوز الهند واستمر في الخلط و بعد ذلك أضف قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت اللوز. 

احفظي المنتج النهائي في وعاء صغير أو وعاء واستخدميها لعلاج البشرة الجافة بعد الاستحمام كل يوم ويمكن تكرارها عدة مرات فى اليوم 

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