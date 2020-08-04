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مرأة

لـ علاج البشرة الجافة.. طريقة عمل ماسك زبدة الكاكاو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:28 ص
لـ علاج البشرة الجافة..
لـ علاج البشرة الجافة.. طريقة عمل ماسك زبدة الكاكاو
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اسماء محمد
تعانى صاحبات البشرة الجافة من مشاكل كثيرة، خاصة خلال فصل الصيف؛ حيث يزداد جفافها وتجاعيدها مما يفسد إطلالتهن ويجعلهن يبحثن عن ماسك مناسب.

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نقدم لكم طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند بزبدة الكاكاو لعلاج البشرة الجافة وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى".

مكونات الماسك:

6 - 7 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند 
 3 - 4 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكا. 

طريقة عمل ماسك: 

- سخنى زيت جوز الهند وذوبي فيها زبدة الكاكاو. 
- امزجي جميع المكونات جيدا ويحفظ الخليط في برطمان. 
- دعها تبرد قبل وضعها في جميع أنحاء المناطق المصابة. 
- دلكي لمدة 5 دقائق ويترك لمدة 20 دقيقة أخرى. 
- امسحيه بقطعة قماش مبللة بالماء الفاتر. 
- ضعي هذا المزيج 3-4 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة ورطبة
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