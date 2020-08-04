لـ علاج البشرة الجافة.. طريقة عمل ماسك زبدة الكاكاو

تعانى صاحبات البشرة الجافة من مشاكل كثيرة، خاصة خلال فصل الصيف؛ حيث يزداد جفافها وتجاعيدها مما يفسد إطلالتهن ويجعلهن يبحثن عن ماسك مناسب.





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نقدم لكم طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند بزبدة الكاكاو لعلاج البشرة الجافة وفقا لما ذكره موقع "بولد سكاى".





مكونات الماسك:





6 - 7 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

3 - 4 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكا.





طريقة عمل ماسك:





- سخنى زيت جوز الهند وذوبي فيها زبدة الكاكاو.

- امزجي جميع المكونات جيدا ويحفظ الخليط في برطمان.

- دعها تبرد قبل وضعها في جميع أنحاء المناطق المصابة.

- دلكي لمدة 5 دقائق ويترك لمدة 20 دقيقة أخرى.

- امسحيه بقطعة قماش مبللة بالماء الفاتر.