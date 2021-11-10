حافظي على مشاكل البشرة الجافة باتباع هذه النصائح البسيطة

اقترب فصل الشتاء ، ويمكننا بالفعل أن نشعر بالراحة في الهواء.

بينما يحب الكثيرون الموسم ، إلا أنه ليس الأفضل لبشرتنا.

هذه الأشهر قاسية على الجلد حيث أن الهواء الشتوي البارد يزيل الرطوبة ويتركها جافة ومتقشرة.

تزداد الحالة سوءًا إذا كانت بشرتك جافة وحساسة . لذلك ، تحتاج إلى اهتمام خاص لبشرتك من خلال روتين منظم بعناية.

إذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك ، فلا مزيد من البحث حيث شارك طبيب الأمراض الجلدية الدكتور أنشال بانث بعض النصائح التي من شأنها التخلص من مشاكل بشرتك الشتوية.

كتبت طبيبة الأمراض الجلدية وهي تشارك دليلًا بسيطًا وفعالًا للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد: "مع اقتراب فصل الشتاء ، إليك دليل حول العناية بالبشرة لمنع الجفاف". تحقق من ذلك.

تجنب حمام الماء الساخن.

* حافظ على فترات الاستحمام قصيرة.

* استخدم الصابون يومياً في منطقة الإبط والأربية فقط. استخدم دائمًا صابونًا أساسه الجلسرين.

* استخدم منشفة قطنية رفيعة.

* ضع المرطب عندما لا تزال البشرة رطبة.

* استخدام مرطب مع سيرميد.

* ارتداء الملابس القطنية.

* استخدام الكريمات التي تحتوي على اليوريا على اليدين والقدمين.