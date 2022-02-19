زيت اللوز وفيتامين هـ .. 9 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات الشائعة بين الفتيات بشكل واسع وتتسبب في تدمير جمالهن وإفساد الإطلالة العامة بشكل واضح.

نعرض لكم مجموعة من الطرق الطبيعية لعلاج الهالات السوداء وفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين”.

النوم



يمكن أن يسبب التعب وقلة النوم الهالات السوداء تحت العينين ويمكن أن يجعلك أيضًا تبدين أكثر شحوبًا ، مما قد يجعل الدوائر المظلمة تبدو أغمق لتأكد من حصولك على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة وممارسة عادات نوم جيدة .

وضعية الرأس



عند النوم ، جربي وسائد إضافية تحت رأسك لتقليل انتفاخ تجمع السوائل في الجفون السفلية.

مكعبات الثلج



يمكن للأوعية الدموية المتوسعة أن تجعل المنطقة تحت العين داكنة وبالتالي يمكن أن يتسبب الضغط البارد في انقباض الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى تقليل الهالات السوداء.

الشمس



قللي من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى أوقات الذروة.

المرطبات



بعض المرطبات المتاحة دون وصفة طبية تساعد في التخلص من الهالات السوداء تحت العينين ويحتوي الكثير منها على مادة الكافيين وفيتامين هـ والصبار وحمض الهيالورونيك أو الريتينول .

خيار



يقترح تبريد شرائح سميكة من الخيار ثم وضع الشرائح المبردة على الدوائر المظلمة لمدة 10 دقائق تقريبًا ثم اشطف المنطقة بالماء وكرري هذا العلاج مرتين في اليوم.



زيت اللوز وفيتامين هـ



يمكنك خلط كميات متساوية من زيت اللوز وفيتامين (هـ) ودلكي الخليط برفق في الهالات السوداء قبل النوم مباشرة ، وفي الصباح اغسلي المنطقة بالماء الباردة وكرري العملية كل ليلة حتى تختفي الهالات السوداء.

فيتامين ك



وجدت دراسة حديثة أن وضع ضمادة تحتوي على خليط يحتوي على الكافيين وفيتامين K تحت العين أدى إلى تقليل عمق التجاعيد وعلاج الهالات السوداء.

أكياس الشاي



قومي بنقع كيسين من أكياس الشاي في ماء دافئ ثم تبريد الأكياس في الثلاجة لبضع دقائق وضع كيسًا على كل عين وبعد خمس دقائق ، أزيلي أكياس الشاي واشطف المنطقة بالماء البارد.