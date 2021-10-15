علاجات منزلية بسيطة للتخلص من الهالات السوداء

يمكن أن تكون الهالات السوداء نتيجة لنمط حياة غير صحي ، بما في ذلك قلة النوم أو ارتفاع مستويات التوتر. في حين أن النوم الكافي والتغذية يمكن أن يعمل على إبقاء الهالات السوداء في مكانها ، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية السهلة التي يمكن أن تساعد أيضًا في إزالة تلك البقع الداكنة.

أوصت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار ببعض العلاجات المنزلية البسيطة المصنوعة من المكونات الطبيعية المتاحة بسهولة:

* صنع الشاي باستخدام الزنجبيل ، و (الريحان) ، (الزعفران) ؛ يضاف العسل ويشرب مرة في اليوم. كل مكون يأتي مع الكثير من الفوائد الصحية.



* الفول السوداني وجوز الهند - خذ القليل من كل شيء في وعاء واستمتع به كوجبة خفيفة في الساعة 4 مساءً.

* اقترح الأطباء أيضًا استخدام عبوة منزلية الصنع للهالات السوداء.

اخلطي دقيق الحمص والحليب الطازج لعمل عجينة واستخدميه كمنظف للوجه. كما يجب تجنب الصابون وغسول الوجه.

قيلولة بعد الظهر (بحد أقصى 30 دقيقة) والنوم ليلاً قبل الساعة 11 مساءً.

* "ابتعد عن الأشخاص السامين ، سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال"