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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل سائق "توك توك" في بني مزار بالمنيا

حبس متهم بقتل سائق
حبس متهم بقتل سائق

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تجديد حبس «ع. ب  40 سنة» سائق سيارة مقيم بمركز بني مزار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل «ب. ك. م 38 سنة» سائق مركبة توك توك من أبناء قرية القيس، مركز بني مزار، بسبب خلافات على ركن احدي المركبات قام على أثرها المتهم، بطعن الطرف الثاني بسلاح ابيض، أدي إلى مصرعه.

وتضمن قرار المحامي العام تكليف النيابة العامة بمركز بني مزار باستكمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود وأسرة المجني عليه، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات حول الواقعة.

ترجع أحداث القضيه إلى تلقي مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بمدينة بني مزار.

انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «ع. ب 40 سنة» سائق سيارة ملاكي وطرف ثاني «ب. ك. م – 38 سنة»، سائق مركبة توك توك، من أبناء قرية القيس، مقيمان بالمنطقة، بسبب خلافات على توقيف إحدى المركبات، قام على إثرها الطرف الأول بطعن الطرف الثاني بسلاح أبيض، أدى إلى مصرعه.

ألقت أجهزة الأمن، القبض على المتهم  بقتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهما على ركن إحدى المركبات مما أدى إلى وفاة أحدهما وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة . 
 

مشاجرة المنيا النيابة العامة تجديد حبس مركز بنى مزار محضر بالواقعة القبض على المتهم

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