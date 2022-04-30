سيناريو مميز.. محسن محيي الدين يكشف سر موافقته على مسلسل ملف سري

أكد الفنان محسن محيي الدين سعادته بردود الأفعال حول مسلسله الجديد " ملف سري “، مؤكداً ان السيناريو كان العامل الأساسي وراء موافقته على العمل.

وتابع محسن محيي الدين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : ثقتي كانت شركة الإنتاج التي سبق وان تعاون معها في مسلسل " نقل عام “، إذ كان على يقين ان سوف يقدمون العمل بشكل جيد كما قرأت في السيناريو.

وأستكمل محسن محيي الدين حديثه قائلاً : حين أعطي موافقتي على المشاركة في أي عمل لابد وان أنظر الى العمل ككل وليس دوري فقط، فلابد وان يكون موضوع العمل جديد ويمس المجتمع المصري.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكان اخر أعمال الفنان محسن محي الدين هو مسلسل " نقل عام " ، والذى عرض قبل بداية شهر رمضان الحالي وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر ودينا وأحمد بدير وأميرة أديب ، والعمل من إخراج عادل أديب .

