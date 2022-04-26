محسن محيي الدين: هاني سلامة لديه ثقة كبيرة في نفسه

أكد الفنان محسن محيي الدين أنه سعيد بردود الأفعال حول دوره في مسلسل " ملف سري " ، والذى يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي .

وتابع محسن محيي الدين في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعيد بالتعاون مرة أخرى مع الفنان هاني سلامة فانا أحب أن ألتقي به فنياً بشكل مستمر فهو على المستوي الشخصي لطيف للغاية ومحب لعمله بدرجة كبيرة، إضافة إلى ثقته الكبيرة في نفسه.

وكان الفنان محسن محيي الدين قد تعاون فنياً مع الفنان هاني سلامة في مسلسل قمر هادي والذى عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي ، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم داليا مصطفي .

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكان اخر أعمال الفنان محسن محي الدين هو مسلسل " نقل عام " ، والذى عرض قبل بداية شهر رمضان الحالي وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر ودينا وأحمد بدير وأميرة أديب ، والعمل من إخراج عادل أديب ..