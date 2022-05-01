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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| "جمارك دبي" تنهي استعداداتها لاستقبال المسافرين القادمين للدولة

جمارك دبي
جمارك دبي

أعلنت جمارك دبي عن اتخاذها جميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكذلك العائدين من عمرة العشرة الأواخر في رمضان حيث ضاعفت عدد مفتشي الجمارك في المنافذ الجوية خلال تلك الفترة إلى 822 مفتش جمركي على مدار الساعة، كما تم تخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد تعاملت جمارك دبي مع 6.7 مليون مسافر ونحو 8.9 مليون حقيبة على متن 40,615 رحلة قادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحرص الدائرة على تعزيز انسيابية حركة المسافرين عبر خدماتها المتطورة لدعم خطة دبي السياحية، وترسيخ دبي عاصمة السياحية العالمية.

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وأثمرت جهود جمارك دبي عن إنجاز 313 محضر ضبط في المطارات خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 268 ضبطية جنائية، وعدد 45 ضبطية جمركية، وزعت بنحو 62 محضر لشهر يناير، 129 محضرا في فبراير، 122 محضرا في شهر مارس.

وقال إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: "اتخذت الدائرة حزمة إجراءات في مباني المطار الثلاثة، ومطار آل مكتوم الدولي لتسهيل دخول الزوار والسائحين، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وشملت الإجراءات التنسيق مع مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، والإخطار المسبق في حالة وجود زيادة في أعداد المسافرين، بحيث يكون التنسيق مباشرة بين مناوبي الطيران، ومناوب التفتيش في كلٍ من مبنى المطار، كذلك التنسيق مع مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين بصيانة كافة الأجهزة /أجهزة الكشف بالأشعة، الأحزمة/".

وأشار إلى أن عملية الاتصال والتواصل ما بين الكادر المناوب ومديري المباني وقادة الفرق تكون على أهبتها على مدار الساعة لتجاوز أي عقبات قد تواجههم أثناء فترة المناوبة، فضلاً عن القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل من قبل مديري المباني ومدراء التفتيش وقادة الفرق للاطلاع على سير العمل وذلك في أيام الأعياد أو المناسبات بشكل عام.

وأعدت جمارك دبي هدايا رمزية لاستقبال القادمين خلال فترة إجازة عيد الفطر إذ يعتبر المطار بوابة العبور إلى عالم المرح والبهجة والفعاليات الممتعة بدبي، مشيراً إلى أن الأشقاء الخليجيين يمثلون النسبة الأكبر من زائري الإمارة خلال فترة العيد.

وأكد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي حرص الدائرة على حسن استقبال المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بالسرعة الممكنة مع الرقابة التامة التي توفر عنصر الحماية للمجتمع.

وعملت جمارك دبي على توفير احصائيات واضحة للمستخدم بحيث مكنته من تصفح المحتوى بدون الاتصال بشبكة المعلومات مع مميزات سهوله التنقل كما أطلقت مشروع "الإفصاح الذكي" حيث يتم انجاز الإفصاح إلكترونياً دون الحاجة للانتظار في طابور الانتظار للإنجاز المعاملة الجمركية والتي كانت تتطلب أكثر من 30 دقيقة، ودون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية، حيث يتيح تطبيق "الإفصاح الذكي" للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن /البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية/ الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب انجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

وتم تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، حيث شمل التحديث تفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر من دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبنى مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي، ويعزز المشروع الذكي من فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي وزيادة الوعي حول المواد الممنوعة والمقيدة للمسافرين.
 

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