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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات..2.5 تريليون درهم قيمة الأسهم المحلية خلال شهر رمضان

أسواق المال الإماراتية
أسواق المال الإماراتية

سجلت أسواق المال المحلية خلال شهر رمضان المبارك مستويات قياسية للمرة الأولى في تاريخها، ليتجاوز سوق أبو ظبي للأوراق المالية حاجز 10166 نقطة وسوق دبي المالي حاجز 3720 نقطة، بحسب بيانات أداء السوقين.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية مع الجلسة الأخيرة من أبريل إلى 2.53 ترليون درهم منها 1.94 ترليون درهم لسوق أبو ظبي ونحو 590 مليار درهم لسوق دبي. وارتفع سوق دبي بنسبة 5.47% خلال شهر ابريل ليغلق عند 3719.6 نقطة، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.9% ليغلق عند 10041 نقطة.

واستقطبت الأسواق سيولة قوية الشهر الماضي بأكثر من 56 مليار درهم منها 44.5 مليار فى أبو ظبي و11.8 مليار فى دبي وتم التداول على نحو 13.3 مليار سهم تم تنفيذها من خلال 393 ألف صفقة.

-زخم التداول.

وأدت ثلاثة عوامل رئيسية لتعزيز زخم التداول في أسواق الأسهم خلال شهر رمضان المبارك، وقادت أسهم البنوك والعالمية القابضة، و"موانيء أبوظبي" و"الدار"، مكاسب سوق أبوظبي ، فيما دعمت مكاسب سوق دبي أسهم "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني" و"إعمار العقارية" و"إعمار للتطوير" و"دبي للاستثمار" و"سوق دبي المالي" .

وارتفعت مستويات التفاؤل والثقة لدى المستثمرين في الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات من خلال الشركات المدرجة في الأسواق المالية.

وتضمنت عوامل تعزيز زخم التداول، توقعات المصرف المركزي بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة خلال عام 2022 بالتزامن مع شهادات دولية وإقليمية بمتانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في سوق دبي المالي في 12 أبريل الجاري، والنتائج المالية الإيجابية للشركات والبنوك.

ويعد رمضان 2022 أول موسم تداول رمضاني وفقاً لمواعيد العمل الجديدة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً، وذلك بعد أن كان عمل الأسهم من الأحد إلى الخميس من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر.

-اختراقات قياسية.

وفي الجلسة الأولى من التداول في شهر رمضان والتي وافقت الاثنين الرابع من أبريل، افتتحت الأسواق في المنطقة الخضراء واخترق سوق أبو ظبي حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، رابحاً ما يناهز 14 مليار درهم بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، وتعرض سوق دبي لعمليات جني أرباح تصحيحية.

وفي 12 أبريل، شهد سوق دبي المالي، قرع جرس تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» التي أصبحت شركة مساهمة عامة، تحت الرمز " DEWA"، لتصبح أكبر شركة مدرجة في دبي من حيث القيمة السوقية، إضافة إلى كونها ثاني أكبر إدراج في المنطقة، وأكبر طرح أولي على مستوى دولة الإمارات، ما يشكل لحظة تحول فارقة في تاريخ السوق ومرحلته المقبلة.

وقفزت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 150 مليار درهم خلال الدقائق الأولى للتداول، بعدما ارتفع سهمها بنسبة 21%، مخترقاً حاجز الـ 3 دراهم، مقارنة مع سعر الإدراج الذي بلغ 2.48 درهم.ومع إدراج «ديوا»، ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في نفس اليوم إلى 581.5 مليار درهم.

-توقعات النمو.

في 19أبريل الجاري، حافظ المصرف المركزي على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي عند 4.2% مع ارتفاع الناتج الحقيقي غير النفطي 3.9% والناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 5%.

وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي -أبريل 2022"، ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي من 3.8% خلال 2021 إلى 4.2% خلال عام 2022 بفعل العديد من المحفزات التي يأتي على رأسها جهود الحكومة لدعم الأنشطة غير النفطية مستفيدة من الوفورات المالية المحققة نتيجة لزيادة كميات الإنتاج المقررة في عام 2022 أو نتيجة لارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

وفي تقرير أسواق المال العربية، تقدمت سوق دبي المالي الارتفاعات المسجلة على مستوى البورصات العربية الأسبوع المنتهي في 21 أبريل الجاري بعدما ارتفع مؤشرها 2.25% في ظل تحسن أداء مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والاستثمار.

يذكر أن التداولات في أسواق المال المحلية ستتوقف خلال فترة إجازة عيد الفطر من الأثنين 2 مايو وحتى الأربعاء 4 مايو لتعاود نشاطها الخميس 5 مايو.

أسواق المال المحلية سوق ابوظبي سوق دبي المالي Real Estate Finance

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