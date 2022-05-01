أحمد الدريني يتحدث لـ "صدى البلد"عن كواليس الحلقة30 من مسلسل الاختيار..ماذا قال؟

كشف مسلسل "الاختيار 3 " خلال 30 حلقة أهم الأحداث والكواليس التي مرت بها مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد في فترة 2012 و2013.

مسلسل الاختيار 3 والحلقة الأخيرة

عرض مسلسل "الاختيار 3" كيف كانت جماعة الإخوان تحكم البلاد وعملت على إقصاء كل القوى السياسية والأحزاب المعارضة لها والرافضة لقراراتها الأحادية وديكتاتوريتها في التعامل مع الاخر خاصة في دولة بحجم وقيمة مصر.

الاختيار 3

وثق مسلسل "الاختيار 3" لأهم الأعمال الإجرامية والمساعي التي عملت جماعة الإخوان على استخدامها ضد المصريين لحكمهم بالقوة، حيث هددت قيادات الجماعة كل مؤسسات الدولة وعملت على ضرب أمن واستقرار البلاد.

وعلى مدار 30 حلقة سلط "الاختيار 3" الضوء على واحد من أهم رجال الجماعة وهو خيرت الشاطر التي افسد الحياة السياسية في مصر، من خلال عام حكمت فيه الجماعة البلاد وأراد السيطرة على كل مفاصل الدولة بما فيها المؤسسات السيادية التي تعتبر الحصن الأول والأخير للدولة.

وسعت جماعة الإخوان بعد عزل رئيسها محمد مرسي من الحكم على تشويه صورة مؤسسات الدولة، وأن الجماعة كان لها الكل بالمرصاد وهو العكس تماما، والذي فضحته حلقات الاختيار 3 وبينت كيف كانت الجماعة تريد ان تحكم مصر على طريقة المليشيات والجماعات المسلحة وليس على طريقة الدولة المصرية المشهود لها بتاريخ طويل وعظيم.

وينتظر عشاق "الاختيار 3" الحلقة 30 والتي تعرض فيلم وثائقي من اعداد الزميل "أحمد الدريني" ليكشف مجموعة من الحقائق والملابسات حول فترة هامة من تاريخ مصر استطاعت فيها القوات المسلحة ان تنقذ البلاد من براثن الجماعة الإرهابية وتعيد الأمور داخل الدولة إلى النصاب السليم.

كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3

وفي هذا الإطار، قال أحمد الدريني، الإعلامي ومدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة، إن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار كل عام هي حلقة وثائقية، لذلك تقرر ان تقوم وحدة الأفلام الوثائقية بتنفيذ الحلقة الأخيرة من الاختيار 3.

وأوضح الدريني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وحدة الأفلام الوثائقية قامت بأعمال كثيرة ولكن لنا الشرف ان نقوم لأول مرة بعمل الحلقة الأخيرة من مسلسل درامي وهو طابعه التاريخي وتكون حلقته الأخيرة خاصة وثائقية، لذلك مسلسل الاختيار من اول عرض له به جرعة وثائقية ممزوجة بالدراما وهي ما نشاهده باللقطات او الوقائع الحقيقية.

وتابع: وهذا طبيعة عمل وحدة الأفلام الوثائقية لتشارك في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 الذي يعتمد على التوثيق للأحداث، وبالفعل قمت بالمشاركة في العمل منذ بدايته بأعمال مختلفة وأقوم بتنفيذ الحلقة الأخيرة.

أحمد الدريني، الإعلامي ومدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة،

وأكد أن "مسلسل الاختيار عمل ممزوج ما بين الدراما والوثائق وهذا نظرا لحساسية الموضوع وطبيعته وهو واقع الجميع شاهده وعاشه، ولكن ليس الجميع يتذكر الاحداث التي حصلت ولكن حصل تشوش في الذاكرة خاصة في عدم الترتيب للأحداث ولكن مع ترتيب الاحداث مرة اخري في المسلسل يبدأ العقل يسترجع المشهد كاملا، لذلك دور المسلسل انه يذكرك بالواقع الذي عشته بالصورة الكاملة وهذا يوضح أهمية العمل الدرامي بالوثائق".

وأضاف أن "المسلسل ليس قائما على التأليف بل على حقائق ووثائق لواقع عشناه، يعيد ترتيب القصة وتسليط الضوء على الزوايا المختلفة لنقدمها للناس".

واختتم: الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 تسير على مسارين الأول جزء منه عن عمل الاخوان وأبرز احداثه والجزء الاخر متعلق بتسليط الضوء على المسلسل ذاته او المحطات والمشاهد الرئيسية التي يبرزها المسلسل وتعامل معها لنثبت مصداقيتها من خلال وثائق او شهود العيان، وهذا هو دور الحلقة الوثائقية الأخيرة من مسلسل الاختيار 3.

ويذكر ان مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين شاركوا في البطولة.

وعرض مسلسل "الاختيار 3" على مدار الشهر الكريم، وذلك عبر قناة ON الفضائية و قناة ON DRAMA كما عرض عبر منصة واتش ات الرقمية.